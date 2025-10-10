Новый иск к Алле Пугачёвой: почему суд состоится без участия певицы

"Почта России" доставила уведомление о судебном иске к певице Алле Пугачёвой по месту её регистрации. Об этом сообщил руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.
По его словам, никто не явился для получения судебного уведомления. Отсутствие певицы в стране не помешает рассмотрению дела в установленном порядке.
"Не хочет реагировать — её право. Но дело в суде будет рассмотрено. И очень скоро", — заявил Бородин в своём Telegram-канале.
Иск был зарегистрирован Одинцовским судом Московской области 30 сентября. Это уже третье судебное дело в отношении Пугачёвой, связанное с защитой чести и достоинства.
Поводом для обращения в суд стало интервью Пугачёвой журналистке Катерине Гордеевой*. Особое внимание заявителя привлекли высказывания певицы о первом президенте самопровозглашенной Ичкерии** Джохаре Дудаеве.
* Катерина Гордеева признана в России иностранным агентом по решению Минюста
** "Чеченская Республика Ичкерия" — террористическая организация, запрещённая в России
Методика "30-30-30" обещает ускорить метаболизм и улучшить здоровье. Разбираемся, стоит ли ей доверять и кому она подходит на самом деле.