Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Фокус тает, как лёд в стакане: чем опасен быстрый контент и как вернуть контроль над собой
Теперь он пример: почему кошки на этом испанском острове ликуют, а местные жители в отчаянии
Холодный запуск — как удар по сердцу мотора: три привычки, которые убивают двигатель зимой
Осторожно: эти чёрные дыры кружатся в смертельном танце
За их преданностью скрывается инстинкт хищника: породы собак, которые не прощают слабости
Аромат, от которого кружится голова: сладкие булочки, перед которыми не устоять
ИИ-помощники в Сбере устроили дебаты — и сами решают, когда покупать акции
Новая реальность для дачников: чёрная смородина больше не бессмертный куст
Ваш блонд живёт по своим законам: как приручить самый капризный цвет

Николь Кидман призналась, что раньше ненавидела свою внешность: что изменилось теперь

0:59
Шоу-бизнес

Австралийская актриса Николь Кидман поделилась откровениями о восприятии своей внешности. 

Николь Кидман
Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Николь Кидман

Кидман призналась в непростых отношениях с природными данными. Особенные сложности у неё вызывали светлый оттенок кожи и высокий рост.

"Раньше я её ненавидела", — откровенно заявила актриса о своей внешности в интервью Harper's Bazaar.

Со временем звезда Голливуда научилась ценить эти особенности благодаря профессиональной деятельности.

Актриса нашла практическое применение своим внешним данным. Светлая кожа оказалась преимуществом для работы в кинематографе.

"Это всё ещё не моя любимая черта, но я ценю её, потому что она очень хороша для съёмки", — пояснила Кидман.

Она также с иронией отнеслась к своему росту. Высокий рост стал для актрисы источником свободы в питании. Кидман шутливо отметила метаболические преимущества своего телосложения.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Бархатцы — золото осени: цветы, которые работают лучше любого удобрения и превращают землю в чернозём
Садоводство, цветоводство
Бархатцы — золото осени: цветы, которые работают лучше любого удобрения и превращают землю в чернозём
Один раствор — и болезни бегут: осенняя процедура, которая делает деревья неуязвимыми
Садоводство, цветоводство
Один раствор — и болезни бегут: осенняя процедура, которая делает деревья неуязвимыми
Подушка превращается в инкубатор микробов: этот домашний трюк спасает не только ткань, но и здоровье
Недвижимость
Подушка превращается в инкубатор микробов: этот домашний трюк спасает не только ткань, но и здоровье
Популярное
Новый фитнес-тренд набирает обороты: как правило 30-30-30 меняет тело и привычки

Методика "30-30-30" обещает ускорить метаболизм и улучшить здоровье. Разбираемся, стоит ли ей доверять и кому она подходит на самом деле.

Новый фитнес-тренд набирает обороты: как правило 30-30-30 меняет тело и привычки
Собака для императора: как гены древних воинов делают кане-корсо лучшим защитником в мире
Собака для императора: как гены древних воинов делают кане-корсо лучшим защитником в мире
Запад сделал ход, который перечеркнёт все надежды России на мир
Земля хранит тайну, к которой никто не готов: находка на глубине 15 километров потрясла исследователей
Двухколёсный автомобиль: как один русский граф почти изменил транспортную историю Сергей Милешкин Трамп против России: как президент готовил почву для начала СВО на Украине Любовь Степушова Между прибылью и Родиной: почему АЗС и ритейл не входят в Крым Александр Шторм
Один раствор — и болезни бегут: осенняя процедура, которая делает деревья неуязвимыми
Гиганты рек, которые не помещались в лодки: пять чудовищ, реально пойманных человеком
Она выглядит как доисторический лист, но превращает сад в рай: знакомьтесь — дармера
Она выглядит как доисторический лист, но превращает сад в рай: знакомьтесь — дармера
Последние материалы
Фокус тает, как лёд в стакане: чем опасен быстрый контент и как вернуть контроль над собой
Теперь он пример: почему кошки на этом испанском острове ликуют, а местные жители в отчаянии
Николь Кидман призналась, что раньше ненавидела свою внешность: что изменилось теперь
Холодный запуск — как удар по сердцу мотора: три привычки, которые убивают двигатель зимой
Осторожно: эти чёрные дыры кружатся в смертельном танце
За их преданностью скрывается инстинкт хищника: породы собак, которые не прощают слабости
Аромат, от которого кружится голова: сладкие булочки, перед которыми не устоять
ИИ-помощники в Сбере устроили дебаты — и сами решают, когда покупать акции
Новая реальность для дачников: чёрная смородина больше не бессмертный куст
Ваш блонд живёт по своим законам: как приручить самый капризный цвет
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.