Николь Кидман призналась, что раньше ненавидела свою внешность: что изменилось теперь

Австралийская актриса Николь Кидман поделилась откровениями о восприятии своей внешности.

Кидман призналась в непростых отношениях с природными данными. Особенные сложности у неё вызывали светлый оттенок кожи и высокий рост.

"Раньше я её ненавидела", — откровенно заявила актриса о своей внешности в интервью Harper's Bazaar.

Со временем звезда Голливуда научилась ценить эти особенности благодаря профессиональной деятельности.

Актриса нашла практическое применение своим внешним данным. Светлая кожа оказалась преимуществом для работы в кинематографе.

"Это всё ещё не моя любимая черта, но я ценю её, потому что она очень хороша для съёмки", — пояснила Кидман.

Она также с иронией отнеслась к своему росту. Высокий рост стал для актрисы источником свободы в питании. Кидман шутливо отметила метаболические преимущества своего телосложения.