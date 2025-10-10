Жизнь за границей не помеха: стало известно, как Алла Пугачёва получает пенсию в России

Певица Алла Пугачёва продолжает получать пенсионные выплаты из России, несмотря на проживание за границей.
По данным kp.ru, размер пенсии артистки составляет 67 тысяч рублей ежемесячно. В эту сумму входят основное пособие по старости и доплата за звание народной артистки СССР.
Выплаты поступают на банковскую карту Пугачёвой. С этих средств производятся обязательные платежи, включая коммунальные услуги за российскую недвижимость.
Для решения текущих вопросов в России у певицы действует доверенное лицо. Представитель выполняет срочные поручения, связанные с содержанием имущества.
Подмосковный особняк в деревне Грязь остаётся в совместной собственности Пугачёвой и её супруга, юмориста Максима Галкина*. По данным источника, супруги не планируют продавать эту недвижимость.
Как отмечают журналисты, замок постепенно приходит в негодное состояние. Несмотря на это, на территории постоянно работает обслуживающий персонал.
Ежемесячные расходы на содержание имущества достигают 500 тысяч рублей. Эта сумма включает оплату услуг охраны и поддержания инфраструктуры.
* признан в России иностранным агентом по решению Минюста
