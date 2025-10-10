Жизнь за границей не помеха: стало известно, как Алла Пугачёва получает пенсию в России

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:22
Шоу-бизнес

Певица Алла Пугачёва продолжает получать пенсионные выплаты из России, несмотря на проживание за границей. 

Алла Пугачёва
Фото: commons.wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Алла Пугачёва

По данным kp.ru, размер пенсии артистки составляет 67 тысяч рублей ежемесячно. В эту сумму входят основное пособие по старости и доплата за звание народной артистки СССР.

Выплаты поступают на банковскую карту Пугачёвой. С этих средств производятся обязательные платежи, включая коммунальные услуги за российскую недвижимость.

Для решения текущих вопросов в России у певицы действует доверенное лицо. Представитель выполняет срочные поручения, связанные с содержанием имущества.

Подмосковный особняк в деревне Грязь остаётся в совместной собственности Пугачёвой и её супруга, юмориста Максима Галкина*. По данным источника, супруги не планируют продавать эту недвижимость.

Как отмечают журналисты, замок постепенно приходит в негодное состояние. Несмотря на это, на территории постоянно работает обслуживающий персонал.

Ежемесячные расходы на содержание имущества достигают 500 тысяч рублей. Эта сумма включает оплату услуг охраны и поддержания инфраструктуры.

* признан в России иностранным агентом по решению Минюста

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
