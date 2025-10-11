Почему модели плюс сайз исчезли с подиумов: откровения Ксении Собчак

Журналистка Ксения Собчак объяснила, почему исчезли модели размера плюс сайз.
Звезда обратила внимание на то, что на модных показах почти перестали появляться модели формата плюс сайз.
"Как шутят в Сети, Оземпик окончательно победил, хотя у кого-то были ещё сомнения?" — написала Ксения в своём Telegram-канале.
Она отметила, что этот сезон недель моды побил все рекорды по отсутствию плюс-сайз моделей на подиуме. Собчак объяснила, что модные дома по-прежнему шьют одежду больших размеров. Связывает журналистка это с попытками "попасть в повесточку".
Разбираемся, какие модели подходят под категорию "плюс сайз".
Для моделей категории "плюс сайз" стандартной считается высота от 170 до 180 см (хотя возможны исключения при работе в коммерческих проектах).
Тем не менее, параметры роста могут меняться в зависимости от направления моделинга:
Подиумные модели - обычно имеют рост от 170 до 180 см.
Фитинг-модели (облегающие) - также, как правило, находятся в диапазоне 170-180 см.
Коммерческие модели - здесь требования к росту не строгие, допускается любая высота.
Масса тела не должна быть чрезмерной — агентства предпочитают моделей, чья фигура лишь немного выходит за рамки "нормальных" стандартов. Слишком большой вес или ожирение встречаются крайне редко.
Главное — стабильность параметров: вес должен оставаться постоянным. Частые колебания в ту или иную сторону могут создать сложности при работе.
Фигура должна быть пропорциональной и уравновешенной, без выраженных несоответствий. Наибольший спрос наблюдается на телосложение типа "песочные часы".
Рекомендуемые соотношения: талия примерно на 10 дюймов уже бёдер, однако это лишь ориентир, а не строгий стандарт.
Главное — гармоничность форм: выразительная талия, плавные линии тела, пышная грудь и округлые бедра, стройные ноги. Нежелательно, чтобы при небольшой груди был заметный живот — важно сохранять визуальный баланс.
Важны привлекательные и запоминающиеся черты. Модель должна обладать лицом, которое легко узнается и смотрится эффектно в кадре.
Ухоженные волосы, чистая и ровная кожа, а также здоровые зубы - это обязательные критерии для успешного прохождения кастингов.
Следует помнить, что внешняя привлекательность модели не обязана быть "классической". Агентства нередко выбирают девушек с яркими глазами, необычной внешностью или очаровательными веснушками. Главное — то, как человек выглядит на фото и видео, насколько гармонично и естественно он воспринимается в объективе камеры.
