Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Базовый трикотаж — в утиль: эта осень объявила сезон свитеров с характером и дикой фактурой
Этот шоколадный мусс выглядит как искусство, но весь секрет — в трёх простых ингредиентах
Мозг посылает сигналы SOS: 3 состояния, при которых зевота становится симптомом болезни
То, что носили на поле, теперь носят на подиуме: носки 70-х возвращаются главным трендом сезона
Чайник превращается в сталактит: один трюк возвращает ему блеск и силу без капли химии
Пекин расправит крылья: США пожалеют о запрете полётов над Россией для Китая
Спутники зафиксировали волну высотой с Триумфальную арку — океан показал настоящий масштаб
Безопасно, дёшево и работает: средство, которое есть в каждом доме, спасло грядки от белого налёта
Прилет из ниоткуда: учёные зафиксировали два новых вида птиц в морском заповеднике

Почему модели плюс сайз исчезли с подиумов: откровения Ксении Собчак

3:02
Шоу-бизнес

Журналистка Ксения Собчак объяснила, почему исчезли модели размера плюс сайз.

Девушка
Фото: unsplash.com by Christopher Campbell chrisjoelcampbell, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка

Звезда обратила внимание на то, что на модных показах почти перестали появляться модели формата плюс сайз.

"Как шутят в Сети, Оземпик окончательно победил, хотя у кого-то были ещё сомнения?" — написала Ксения в своём Telegram-канале.

Она отметила, что этот сезон недель моды побил все рекорды по отсутствию плюс-сайз моделей на подиуме. Собчак объяснила, что модные дома по-прежнему шьют одежду больших размеров. Связывает журналистка это с попытками "попасть в повесточку".

Разбираемся, какие модели подходят под категорию "плюс сайз".

Рост

Для моделей категории "плюс сайз" стандартной считается высота от 170 до 180 см (хотя возможны исключения при работе в коммерческих проектах).

Тем не менее, параметры роста могут меняться в зависимости от направления моделинга:

  • Подиумные модели - обычно имеют рост от 170 до 180 см.

  • Фитинг-модели (облегающие) - также, как правило, находятся в диапазоне 170-180 см.

  • Коммерческие модели - здесь требования к росту не строгие, допускается любая высота.

Вес

Масса тела не должна быть чрезмерной — агентства предпочитают моделей, чья фигура лишь немного выходит за рамки "нормальных" стандартов. Слишком большой вес или ожирение встречаются крайне редко.

Главное — стабильность параметров: вес должен оставаться постоянным. Частые колебания в ту или иную сторону могут создать сложности при работе.

Фигура

Фигура должна быть пропорциональной и уравновешенной, без выраженных несоответствий. Наибольший спрос наблюдается на телосложение типа "песочные часы".

Рекомендуемые соотношения: талия примерно на 10 дюймов уже бёдер, однако это лишь ориентир, а не строгий стандарт.

Главное — гармоничность форм: выразительная талия, плавные линии тела, пышная грудь и округлые бедра, стройные ноги. Нежелательно, чтобы при небольшой груди был заметный живот — важно сохранять визуальный баланс.

Лицо

Важны привлекательные и запоминающиеся черты. Модель должна обладать лицом, которое легко узнается и смотрится эффектно в кадре.

Ухоженные волосы, чистая и ровная кожа, а также здоровые зубы - это обязательные критерии для успешного прохождения кастингов.

Следует помнить, что внешняя привлекательность модели не обязана быть "классической". Агентства нередко выбирают девушек с яркими глазами, необычной внешностью или очаровательными веснушками. Главное — то, как человек выглядит на фото и видео, насколько гармонично и естественно он воспринимается в объективе камеры.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Новый фитнес-тренд набирает обороты: как правило 30-30-30 меняет тело и привычки
Новости спорта
Новый фитнес-тренд набирает обороты: как правило 30-30-30 меняет тело и привычки
Малина благодарит осенью: простые приёмы, после которых ягоды будут крупнее и слаще
Садоводство, цветоводство
Малина благодарит осенью: простые приёмы, после которых ягоды будут крупнее и слаще
Океан вернул долг спустя 300 лет: под песком нашли клад, ставший могилой для тысячи моряков
Наука и техника
Океан вернул долг спустя 300 лет: под песком нашли клад, ставший могилой для тысячи моряков
Популярное
Чёрное море уже проходило это: история, которая снова может повториться во всём мире

Учёные выяснили, что недостаток кислорода в морях способен сам по себе превращать ртуть в смертельный токсин. Древние отложения Чёрного моря раскрывают тревожный сигнал.

Чёрное море уже проходило это: история, которая снова может повториться во всём мире
Портал в подземный мир открыт: пещера в Мексике показала, что древние знали о смерти больше, чем мы
Портал в подземный мир открыт: пещера в Мексике показала, что древние знали о смерти больше, чем мы
Полумедведь, получеловек, легенда Гималаев: что скрывает характер тибетского мастифа
Хозяин северных лесов: парнокопытное, которое не боится морозов и слышит шаги за полкилометра
Двухколёсный автомобиль: как один русский граф почти изменил транспортную историю Сергей Милешкин Трамп против России: как президент готовил почву для начала СВО на Украине Любовь Степушова Между прибылью и Родиной: почему АЗС и ритейл не входят в Крым Александр Шторм
Малина благодарит осенью: простые приёмы, после которых ягоды будут крупнее и слаще
Сладкие томаты на следующий год: 6 надёжных сортов и 4 рискованных, но очень вкусных
Хруст, аромат и стабильность: сорта огурцов, проверенные годами и заслужившие место в каждом огороде
Хруст, аромат и стабильность: сорта огурцов, проверенные годами и заслужившие место в каждом огороде
Последние материалы
Чайник превращается в сталактит: один трюк возвращает ему блеск и силу без капли химии
Пекин расправит крылья: США пожалеют о запрете полётов над Россией для Китая
Спутники зафиксировали волну высотой с Триумфальную арку — океан показал настоящий масштаб
Безопасно, дёшево и работает: средство, которое есть в каждом доме, спасло грядки от белого налёта
Прилет из ниоткуда: учёные зафиксировали два новых вида птиц в морском заповеднике
Биометрия на границе: что скрывают новые правила для туристов из России
Магнитная революция: найден металл, который меняет правила электричества
Мозг и мышцы заключили тайный договор — вот почему тело помнит спорт даже после долгих пауз
Константин Ивлев и его прошлое: почему первая жена больше не готова молчать
Один запах, который должен насторожить любого водителя — иначе может быть поздно
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.