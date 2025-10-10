Петров впервые откровенно рассказал о беременности жены: как пара готовилась к рождению сына

Актёр Александр Петров впервые подробно поделился переживаниями о беременности своей супруги Виктории.

Фото: commons.wikimedia.org by Quintin Soloviev, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Александр Петров

Петров описал этот период как особый этап в их отношениях. По его словам, пара сознательно создавала атмосферу гармонии и взаимной поддержки.

"Для нас это был сказочный этап, очень трогательный, нежный, хрупкий. Мы особенно бережно относились друг к другу", — признался актёр в интервью VOICE.

Он отметил, что чувствовал повышенную ответственность перед семьёй.

Особую благодарность Петров выразил жене за поддержку во время съёмок сериала "Камбэк". Несмотря на беременность, Виктория активно интересовалась его работой.

"Жена меня очень поддержала. Спасибо Виктории за это. Я её очень люблю, всё ей всегда рассказываю", — подчеркнул акёер.

Он также добавил, что супруга с особым интересом смотрела премьерные серии.

Напомним, что пара поженилась после непродолжительных встреч. Знакомство произошло случайно на улице, а решение о браке стало спонтанным.