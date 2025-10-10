Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Две зарплаты — одна жизнь: почему четверть ставропольцев нашли себе вторую жизнь после работы
Революция в медицине: разработан препарат, возвращающий печени здоровье
Жизнь за границей не помеха: стало известно, как Алла Пугачёва получает пенсию в России
Золотое правило осени: что осенью нельзя делать на даче, чтобы не остаться без урожая весной
Болельщики ликуют: директор Спартака пообещал то, чего ждали годами
Машина дергается после заправки: виноват не бензин, а забытая деталь
Цена одного поцелуя: как безобидная привычка превращает любимого питомца в источник тяжёлых болезней
Тропа Богов зовет: раскройте тайны Ночелле, спрятанные над Позитано
Из овоща — в лакомство: как запечь тыкву так, чтобы даже дети просили добавки

Петров впервые откровенно рассказал о беременности жены: как пара готовилась к рождению сына

1:09
Шоу-бизнес

Актёр Александр Петров впервые подробно поделился переживаниями о беременности своей супруги Виктории

Александр Петров
Фото: commons.wikimedia.org by Quintin Soloviev, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Александр Петров

Петров описал этот период как особый этап в их отношениях. По его словам, пара сознательно создавала атмосферу гармонии и взаимной поддержки.

"Для нас это был сказочный этап, очень трогательный, нежный, хрупкий. Мы особенно бережно относились друг к другу", — признался актёр в интервью VOICE.

Он отметил, что чувствовал повышенную ответственность перед семьёй.

Особую благодарность Петров выразил жене за поддержку во время съёмок сериала "Камбэк". Несмотря на беременность, Виктория активно интересовалась его работой.

"Жена меня очень поддержала. Спасибо Виктории за это. Я её очень люблю, всё ей всегда рассказываю", — подчеркнул акёер.

Он также добавил, что супруга с особым интересом смотрела премьерные серии.

Напомним, что пара поженилась после непродолжительных встреч. Знакомство произошло случайно на улице, а решение о браке стало спонтанным.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Мир без страданий стал ловушкой: эксперимент, в котором испытуемые забыли, зачем жить
Наука и техника
Мир без страданий стал ловушкой: эксперимент, в котором испытуемые забыли, зачем жить
Крем, что влюбляет с первой ложки: мягкий, сливочный и до неприличия вкусный
Еда и рецепты
Крем, что влюбляет с первой ложки: мягкий, сливочный и до неприличия вкусный
Многолетники редкой красоты: цветут без ухода и украшают сад до самых первых морозов
Садоводство, цветоводство
Многолетники редкой красоты: цветут без ухода и украшают сад до самых первых морозов
Популярное
Новый фитнес-тренд набирает обороты: как правило 30-30-30 меняет тело и привычки

Методика "30-30-30" обещает ускорить метаболизм и улучшить здоровье. Разбираемся, стоит ли ей доверять и кому она подходит на самом деле.

Новый фитнес-тренд набирает обороты: как правило 30-30-30 меняет тело и привычки
Собака для императора: как гены древних воинов делают кане-корсо лучшим защитником в мире
Собака для императора: как гены древних воинов делают кане-корсо лучшим защитником в мире
Запад сделал ход, который перечеркнёт все надежды России на мир
Земля хранит тайну, к которой никто не готов: находка на глубине 15 километров потрясла исследователей
Двухколёсный автомобиль: как один русский граф почти изменил транспортную историю Сергей Милешкин Трамп против России: как президент готовил почву для начала СВО на Украине Любовь Степушова Между прибылью и Родиной: почему АЗС и ритейл не входят в Крым Александр Шторм
Один раствор — и болезни бегут: осенняя процедура, которая делает деревья неуязвимыми
Гиганты рек, которые не помещались в лодки: пять чудовищ, реально пойманных человеком
Она выглядит как доисторический лист, но превращает сад в рай: знакомьтесь — дармера
Она выглядит как доисторический лист, но превращает сад в рай: знакомьтесь — дармера
Последние материалы
Женщина, которая унизила Трампа: Мария Мачадо и её история борьбы
Украина уже платит цену: Россия подготовила ответ на происки НАТО в СНГ
Почва после огурцов пустая? Эти простые шаги помогут вернуть ей плодородие
Петров впервые откровенно рассказал о беременности жены: как пара готовилась к рождению сына
Ползущий сценарий катастрофы: мир втягивается в ядерный конфликт
Обогрев стекла отвечает не только за тепло: как работает невидимая сеть в машине
Модный камбэк 2025: этот аксессуар снова на пике популярности — вот почему
Ловушка для мозга: напиток, который маскируется под отдых, делая тревогу вашим постоянным спутником
Екатерина Волкова против зятя: почему актриса готова подать в суд за право видеть внуков
Даже мясоеды отнимают у веганов тарелку с тайским пад-тай, которая не для диеты, а для удовольствия
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.