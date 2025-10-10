Конфликт Собчак в Париже: что на самом деле произошло при съёмке интервью

Блогер Сергей Григорьев-Аполлонов раскрыл обстоятельства инцидента с Ксенией Собчак в Париже.

По словам музыканта, конфликт произошёл на блошином рынке во время съёмок. Операторская группа заняла значительное пространство, что вызвало недовольство окружающих.

Григорьев-Аполлонов предположил, что прохожий выражал протест против работы съёмочной группы. Его действия были реакцией на неудобства, а не политической акцией.

"Моё мнение: это просто случайный прохожий, которому не понравилось, что мы заняли все это пространство", — пояснил блогер в эфире "Дождя"*.

Он также отметил, что мужчина не был коренным французом.

Ранее появились кадры с реакцией Собчак на выкрики прохожего. Телеведущая ответила на французском языке и призвала его прекратить подобные действия.

