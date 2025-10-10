Полина Диброва беременна от Товстика? Что спровоцировало слухи об интересном положении блогера

2:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогера Полину Диброву заподозрили в беременности от нового избранника, предпринимателя-миллиардера Романа Товстика.

Фото: Телеграм-канал Полины Дибровой by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Блогер Полина Диброва

После скандального развода с телеведущим Дмитрием Дибровым блогер вновь оказалась в центре внимания. Поводом послужили слухи о её возможной четвертой беременности. Отцом предполагаемого ребёнка называют Романа Товстика.

Обсуждения начались после того, как 36-летняя Полина опубликовала серию свежих снимков из отпуска в Италии. На фотографиях подписчики обратили внимание на округлившийся живот знаменитости и предположили, что она находится в положении. При этом официальных подтверждений этим домыслам на данный момент нет.

До этого бывшая супруга бизнесмена Елена высказалась о его отношениях с Полиной. Женщина призналась, что Роман сам сообщил ей о своём решении уйти от неё к другой, объяснив это усталостью от семейных обязанностей и воспитания детей. По словам Елены, новая избранница Товстика "пришла на всё готовое" и больше интересуется материальной стороной жизни.

Развод Полины с 65-летним ведущим стал одной из самых обсуждаемых тем прошедшего лета. По слухам, причиной разрыва пары могла стать связь блогера Товстиком, который являлся близким другом их семьи. Сначала Диброва уверяла, что в её браке всё стабильно, но позднее супруги всё же подтвердили расставание.

В сентябре знаменитая пара официально оформила развод. При этом каких-либо споров о детях или разделе имущества у них не возникло. К слову, у блогера и шоумена трое наследников: 15-летний Александр, 11-летний Фёдор и 10-летний Илья.

После развода Полина подверглась критике со стороны общественности из-за предполагаемой измены. Однако в своих интервью она неоднократно заявляла, что никого не вводила в заблуждение. Спустя некоторое время Диброва открыто признала, что действительно состоит в отношениях с Товстиком.

Бизнесмен вскоре также сообщил о разрыве с женой после 20 лет совместной жизни. Согласно слухам, он намеревался забрать у Елены всех шестерых детей, а часть из них забрал в дом к Полине.

Его бывшая супруга неоднократно появлялась на различных ток-шоу, где откровенно рассказывала о романе мужа с Дибровой. В сентябре Елена и Роман официально расторгли брак: младшие дети остались с матерью, а старшие — с отцом.

Ранее Дибров впервые резко высказался о Товстике.