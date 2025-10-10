Развод с Китом Урбаном разбил сердце Николь Кидман: актриса рассказала о пережитой боли

Звезда Голливуда Николь Кидман поделилась личными переживаниями после расставания с музыкантом Китом Урбаном. Интервью актрисы опубликовано в издании Harper's Bazaar.

Фото: commons.wikimedia.org by MingleMediaTVNetwork, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Николь Кидман

В беседе актриса призналась в сложном эмоциональном периоде после развода. Она описала свои чувства как глубокое опустошение и боль.

"Каким бы болезненным, трудным или опустошающим ни было что-то, выход есть", — заявила Кидман.

Она подчеркнула необходимость проживать сложные эмоции, а не избегать их.

По словам звезды, преодоление кризиса требует времени и осторожности. Она рекомендует не торопить процесс исцеления и позволить себе чувствовать боль.

Кидман также отметила ценность полученного опыта. Актриса выразила готовность делиться накопленной мудростью с другими людьми.

После объявления о разводе Кидман появилась на Неделе моды в Париже. Наблюдатели отметили её уверенный вид и активное участие в светских мероприятиях.