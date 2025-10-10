Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Страх и стресс на работе: почему индийские специалисты умалчивают о проблемах с ментальным здоровьем
Развод с Китом Урбаном разбил сердце Николь Кидман: актриса рассказала о пережитой боли
Хозяйки в восторге: жирные пятна уходят даже с белых вещей, стоит лишь попробовать этот способ
Иммунитет не качают, как мышцы: что на самом деле его поддерживает
Даже самая добрая собака может напасть: одна ошибка, которую совершают все родители
Даже пирожное может не дать уснуть: вот где скрывается кофеин, о котором не подозревали
Коробка передач теряет память: как сбой датчика превращает авто в непредсказуемый хаос
Андрей Кончаловский вышел в свет с тростью: почему поклонники забеспокоились о мэтре
Сад, который прилетел с другой планеты: от этих 5 растений соседи потеряют дар речи

Фитнес-бикини и цирковое наследие: дочь Аскольда Запашного показала идеальную фигуру

1:26
Шоу-бизнес

Дочь художественного руководителя Большого Московского цирка Аскольда Запашного Ева стала заниматься фитнес-бикини.

Дрессировщик Аскольд Запашный с дочерью Евой
Фото: ВК-аккаунт Аскольда Запашного by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дрессировщик Аскольд Запашный с дочерью Евой

В своем личном блоге 15-летняя наследница народного артиста опубликовала кадры с соревнований, представ перед камерой во всей красе. На снимках фигура Евы выглядит идеально, словно каждая мышца тщательно проработана.

Девочка не раскрывает деталей подготовки к соревнованиям. После публикации подписчики стали активно восхищаться Запашной, отмечая её профессиональный внешний вид.

"Малышка, тебе природой дано просто всё! Красота! Теперь я очень жду максимум с твоей стороны. Будь чемпионкой! Ты сможешь!" — делятся пользователи сети.

Стоит подчеркнуть, что Ева пошла по стопам известных членов семьи и также выступает в столичном цирке. Её успехами гордится мама Элен, которая считает, что дочь достигла многого для своих лет.

"Ты сильнее всех и, как оказалось, сильнее меня", — писала женщина в своем блоге.

По словам Элен, её дочь — настоящий идеал ребенка. Подростковый возраст она переносит легко и не создаёт родителям никаких проблем.

Напомним, Аскольд и Элен Запашные вместе более 15 лет. Помимо Евы, у супругов есть дочь Эльза.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Она пахнет ананасом, живёт в болоте и стоит, как золото: редчайшая ягода, которую природа прячет от людей
Садоводство, цветоводство
Она пахнет ананасом, живёт в болоте и стоит, как золото: редчайшая ягода, которую природа прячет от людей
Бархатцы — золото осени: цветы, которые работают лучше любого удобрения и превращают землю в чернозём
Садоводство, цветоводство
Бархатцы — золото осени: цветы, которые работают лучше любого удобрения и превращают землю в чернозём
Осенняя атака на слизней: одно простое средство навсегда решит проблему с вредителями в саду
Садоводство, цветоводство
Осенняя атака на слизней: одно простое средство навсегда решит проблему с вредителями в саду
Популярное
Осенняя атака на слизней: одно простое средство навсегда решит проблему с вредителями в саду

Как избавиться от слизней в саду без ловушек и химии? Рассказываем об осеннем способе, который избавит участок от вредителей на целый год.

Осенняя атака на слизней: одно простое средство навсегда решит проблему с вредителями в саду
Крем, что влюбляет с первой ложки: мягкий, сливочный и до неприличия вкусный
Крем, что влюбляет с первой ложки: мягкий, сливочный и до неприличия вкусный
Мир без страданий стал ловушкой: эксперимент, в котором испытуемые забыли, зачем жить
Океан вернул долг спустя 300 лет: под песком нашли клад, ставший могилой для тысячи моряков
Двухколёсный автомобиль: как один русский граф почти изменил транспортную историю Сергей Милешкин Трамп против России: как президент готовил почву для начала СВО на Украине Любовь Степушова Между прибылью и Родиной: почему АЗС и ритейл не входят в Крым Александр Шторм
Новый фитнес-тренд набирает обороты: как правило 30-30-30 меняет тело и привычки
На высоте, где замерзает небо: птицы, летающие выше вертолётов и засыпающие в полёте
Мир до нас знал больше: технологии древних цивилизаций, которые не поддаются современной логике
Мир до нас знал больше: технологии древних цивилизаций, которые не поддаются современной логике
Последние материалы
Осень на страже вашей красоты: идеальные секреты ухода для прохладных дней
Капля чистоты, ведро бед: куда нельзя лить жидкость для посуды, если дорога мебель и техника
Каменные титаны двигались сами: тайна моаи оказалась проще — и гениальнее, чем думали
Секрет дешёвых европейцев: россияне нашли лазейку, о которой молчат дилеры
После 25 лет брака: какая привычка Дэвида Бекхэма раздражает его супругу Викторию
Педаль отпущена, но счётчик ремонта уже тикает: как движение на нейтралке убивает АКПП
Природа уже всё решила: какой тайный оттенок глаз получит ваш будущий ребёнок
Лидия Федосеева-Шукшина в больнице: что известно о состоянии здоровья актрисы
Ниже 10% никогда? Раскрыты тайные пружины ключевой ставки
Цветёт красиво, пахнет бедой: почему боярышник опасен для дачного участка
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.