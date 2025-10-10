Фитнес-бикини и цирковое наследие: дочь Аскольда Запашного показала идеальную фигуру

Дочь художественного руководителя Большого Московского цирка Аскольда Запашного Ева стала заниматься фитнес-бикини.

Дрессировщик Аскольд Запашный с дочерью Евой

В своем личном блоге 15-летняя наследница народного артиста опубликовала кадры с соревнований, представ перед камерой во всей красе. На снимках фигура Евы выглядит идеально, словно каждая мышца тщательно проработана.

Девочка не раскрывает деталей подготовки к соревнованиям. После публикации подписчики стали активно восхищаться Запашной, отмечая её профессиональный внешний вид.

"Малышка, тебе природой дано просто всё! Красота! Теперь я очень жду максимум с твоей стороны. Будь чемпионкой! Ты сможешь!" — делятся пользователи сети.

Стоит подчеркнуть, что Ева пошла по стопам известных членов семьи и также выступает в столичном цирке. Её успехами гордится мама Элен, которая считает, что дочь достигла многого для своих лет.

"Ты сильнее всех и, как оказалось, сильнее меня", — писала женщина в своем блоге.

По словам Элен, её дочь — настоящий идеал ребенка. Подростковый возраст она переносит легко и не создаёт родителям никаких проблем.

Напомним, Аскольд и Элен Запашные вместе более 15 лет. Помимо Евы, у супругов есть дочь Эльза.