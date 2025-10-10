После 25 лет брака: какая привычка Дэвида Бекхэма раздражает его супругу Викторию

Британский дизайнер и певица Виктория Бекхэм рассказала о семейной жизни с футболистом Дэвидом Бекхэмом в интервью изданию The Sun. Супруги вместе уже больше 25 лет.
Дизайнер поделилась забавными бытовыми подробностями их отношений. Особое внимание она уделила привычкам мужа, которые влияют на их распорядок дня.
"Да, он невероятно красив и успешен. Но вот в чём дело: он храпит", — призналась Виктория.
Из-за этой особенности супруга ей приходится использовать беруши для сна.
Бекхэм также продемонстрировала свой вечерний ритуал ухода за кожей. Она регулярно применяет светодиодную маску перед отходом ко сну.
Отвечая на вопросы о досуге, Виктория упомянула о любви к литературе определённого жанра. Эта привычка стала частью семейного фольклора пары.
"Я читаю много триллеров в постели, так что Дэвиду лучше спать с одним открытым глазом", — с юмором добавила дизайнер.
Пара воспитывает четверых детей, хотя старший сын Бруклин живёт отдельно после женитьбы.
Как избавиться от слизней в саду без ловушек и химии? Рассказываем об осеннем способе, который избавит участок от вредителей на целый год.