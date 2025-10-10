Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не тратьте деньги на бренды: эти осенние цвета сделают любой образ элегантным и стильным
Болеть можно, выгорать — нельзя: почему индийские работники боятся признаться в усталости
Развод с Китом Урбаном разбил сердце Николь Кидман: актриса рассказала о пережитой боли
Хозяйки в восторге: жирные пятна уходят даже с белых вещей, стоит лишь попробовать этот способ
Иммунитет не качают, как мышцы: что на самом деле его поддерживает
Даже самая добрая собака может напасть: одна ошибка, которую совершают все родители
Коробка передач теряет память: как сбой датчика превращает авто в непредсказуемый хаос
Даже пирожное может не дать уснуть: вот где скрывается кофеин, о котором не подозревали
Андрей Кончаловский вышел в свет с тростью: почему поклонники забеспокоились о мэтре

После 25 лет брака: какая привычка Дэвида Бекхэма раздражает его супругу Викторию

1:06
Шоу-бизнес

Британский дизайнер и певица Виктория Бекхэм рассказала о семейной жизни с футболистом Дэвидом Бекхэмом в интервью изданию The Sun. Супруги вместе уже больше 25 лет.

Дэвид Бекхэм
Фото: commons.wikimedia.org by Soccer Aid for Unicef, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Дэвид Бекхэм

Дизайнер поделилась забавными бытовыми подробностями их отношений. Особое внимание она уделила привычкам мужа, которые влияют на их распорядок дня.

"Да, он невероятно красив и успешен. Но вот в чём дело: он храпит", — призналась Виктория.

Из-за этой особенности супруга ей приходится использовать беруши для сна.

Бекхэм также продемонстрировала свой вечерний ритуал ухода за кожей. Она регулярно применяет светодиодную маску перед отходом ко сну.

Отвечая на вопросы о досуге, Виктория упомянула о любви к литературе определённого жанра. Эта привычка стала частью семейного фольклора пары.

"Я читаю много триллеров в постели, так что Дэвиду лучше спать с одним открытым глазом", — с юмором добавила дизайнер.

Пара воспитывает четверых детей, хотя старший сын Бруклин живёт отдельно после женитьбы. 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Она пахнет ананасом, живёт в болоте и стоит, как золото: редчайшая ягода, которую природа прячет от людей
Садоводство, цветоводство
Она пахнет ананасом, живёт в болоте и стоит, как золото: редчайшая ягода, которую природа прячет от людей
Один глоток — и вы в Стамбуле: простой суп, который звучит как восточная поэзия
Еда и рецепты
Один глоток — и вы в Стамбуле: простой суп, который звучит как восточная поэзия
Печь не нужно — яблоки сами превращаются в десерт: воздушные оладьи, которые заменят пирог
Еда и рецепты
Печь не нужно — яблоки сами превращаются в десерт: воздушные оладьи, которые заменят пирог
Популярное
Осенняя атака на слизней: одно простое средство навсегда решит проблему с вредителями в саду

Как избавиться от слизней в саду без ловушек и химии? Рассказываем об осеннем способе, который избавит участок от вредителей на целый год.

Осенняя атака на слизней: одно простое средство навсегда решит проблему с вредителями в саду
Крем, что влюбляет с первой ложки: мягкий, сливочный и до неприличия вкусный
Крем, что влюбляет с первой ложки: мягкий, сливочный и до неприличия вкусный
Мир без страданий стал ловушкой: эксперимент, в котором испытуемые забыли, зачем жить
Океан вернул долг спустя 300 лет: под песком нашли клад, ставший могилой для тысячи моряков
Двухколёсный автомобиль: как один русский граф почти изменил транспортную историю Сергей Милешкин Трамп против России: как президент готовил почву для начала СВО на Украине Любовь Степушова Между прибылью и Родиной: почему АЗС и ритейл не входят в Крым Александр Шторм
Новый фитнес-тренд набирает обороты: как правило 30-30-30 меняет тело и привычки
На высоте, где замерзает небо: птицы, летающие выше вертолётов и засыпающие в полёте
Мир до нас знал больше: технологии древних цивилизаций, которые не поддаются современной логике
Мир до нас знал больше: технологии древних цивилизаций, которые не поддаются современной логике
Последние материалы
Осень на страже вашей красоты: идеальные секреты ухода для прохладных дней
Капля чистоты, ведро бед: куда нельзя лить жидкость для посуды, если дорога мебель и техника
Каменные титаны двигались сами: тайна моаи оказалась проще — и гениальнее, чем думали
Секрет дешёвых европейцев: россияне нашли лазейку, о которой молчат дилеры
После 25 лет брака: какая привычка Дэвида Бекхэма раздражает его супругу Викторию
Педаль отпущена, но счётчик ремонта уже тикает: как движение на нейтралке убивает АКПП
Природа уже всё решила: какой тайный оттенок глаз получит ваш будущий ребёнок
Лидия Федосеева-Шукшина в больнице: что известно о состоянии здоровья актрисы
Ниже 10% никогда? Раскрыты тайные пружины ключевой ставки
Цветёт красиво, пахнет бедой: почему боярышник опасен для дачного участка
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.