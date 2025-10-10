После 25 лет брака: какая привычка Дэвида Бекхэма раздражает его супругу Викторию

Британский дизайнер и певица Виктория Бекхэм рассказала о семейной жизни с футболистом Дэвидом Бекхэмом в интервью изданию The Sun. Супруги вместе уже больше 25 лет.

Фото: commons.wikimedia.org by Soccer Aid for Unicef, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Дэвид Бекхэм

Дизайнер поделилась забавными бытовыми подробностями их отношений. Особое внимание она уделила привычкам мужа, которые влияют на их распорядок дня.

"Да, он невероятно красив и успешен. Но вот в чём дело: он храпит", — призналась Виктория.

Из-за этой особенности супруга ей приходится использовать беруши для сна.

Бекхэм также продемонстрировала свой вечерний ритуал ухода за кожей. Она регулярно применяет светодиодную маску перед отходом ко сну.

Отвечая на вопросы о досуге, Виктория упомянула о любви к литературе определённого жанра. Эта привычка стала частью семейного фольклора пары.

"Я читаю много триллеров в постели, так что Дэвиду лучше спать с одним открытым глазом", — с юмором добавила дизайнер.

Пара воспитывает четверых детей, хотя старший сын Бруклин живёт отдельно после женитьбы.