Звёздный конфликт: почему Гузеева и Кудрявцева устроили публичную перепалку

Телеведущие Лариса Гузеева и Лера Кудрявцева продолжили публичное выяснение отношений. Поводом стало обсуждение в шоу "Звёзды сошлись" истории с виллами на Бали.
Гузеева выразила недовольство эфиром, где Кудрявцева затрагивала тему её участия в проектах Сергея Домогацкого. Актрису возмутило отсутствие предварительного предупреждения о программе.
"Мне очень приятно, что ты сделала меня героем передачи, но беспокоюсь за тебя, ты стала забывчива!" — написала Гузеева в соцсетях.
Она напомнила, что Кудрявцева также участвовала в рекламе проектов Домогацкого.
Как сообщает "Царьград", Кудрявцева ответила на критику спустя некоторое время. Она предложила подруге временно отстраниться от конфликта и сосредоточиться на восстановлении.
"Ларис, ты там отдохни, а я подежурю. Ты классная, удивительная и мощная", — заявила ведущая.
Она подчеркнула продолжающуюся поддержку Гузеевой.
В ходе оригинального эфира Кудрявцева защищала репутацию коллеги. Она утверждала, что Гузеева стала жертвой махинаций, а не их участницей.
