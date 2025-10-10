Звёздный конфликт: почему Гузеева и Кудрявцева устроили публичную перепалку

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:14
Шоу-бизнес

Телеведущие Лариса Гузеева и Лера Кудрявцева продолжили публичное выяснение отношений. Поводом стало обсуждение в шоу "Звёзды сошлись" истории с виллами на Бали.

Лариса Гузеева и Лера Кудрявцева
Фото: Telegram by Telegram-канал Ларисы Гузеевой, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лариса Гузеева и Лера Кудрявцева

Гузеева выразила недовольство эфиром, где Кудрявцева затрагивала тему её участия в проектах Сергея Домогацкого. Актрису возмутило отсутствие предварительного предупреждения о программе.

"Мне очень приятно, что ты сделала меня героем передачи, но беспокоюсь за тебя, ты стала забывчива!" — написала Гузеева в соцсетях.

Она напомнила, что Кудрявцева также участвовала в рекламе проектов Домогацкого.

Как сообщает "Царьград", Кудрявцева ответила на критику спустя некоторое время. Она предложила подруге временно отстраниться от конфликта и сосредоточиться на восстановлении.

"Ларис, ты там отдохни, а я подежурю. Ты классная, удивительная и мощная", — заявила ведущая.

Она подчеркнула продолжающуюся поддержку Гузеевой.

В ходе оригинального эфира Кудрявцева защищала репутацию коллеги. Она утверждала, что Гузеева стала жертвой махинаций, а не их участницей.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
