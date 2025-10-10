Гастроли Лепса могут обогнать по доходам крупный бизнес — названа космическая сумма

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес

Певец Григорий Лепс готовится к большому гастрольному туру, который, по оценкам специалистов шоу-бизнеса, принесёт ему свыше 120 миллионов рублей. Артист запланировал серию концертов в 24 городах России и Белоруссии — от Дальнего Востока до западных рубежей Союзного государства. Тур продлится несколько месяцев и охватит как крупные мегаполисы, так и небольшие города, где поклонники давно ждут встречу с любимым исполнителем.

Григорий Лепс
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Григорий Лепс

Расписание и география тура

По данным Telegram-канала "Звездач", каждый концерт в среднем приносит артисту около 5 миллионов рублей при условии полной распродажи билетов. Однако выступления в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, Казань или Хабаровск, оцениваются куда выше — не менее 14 миллионов за вечер. Это объясняется не только вместимостью залов, но и уровнем спроса: билеты на столичные шоу Лепса традиционно разлетаются за считанные дни.

В некоторых городах, например, в Южно-Сахалинске, концерт смогут посетить всего 1100 зрителей. Несмотря на скромный зал, цены на билеты здесь стартуют с 6,5 тысячи рублей. В Хабаровске площадка рассчитана уже на 7 тысяч человек, и средняя цена билета составляет 3,5 тысячи. Организаторы поясняют: чем меньше зал, тем выше стоимость мест, поскольку расходы на организацию концерта распределяются между меньшим числом зрителей.

Схема дохода и логика ценообразования

Каждое выступление — это целый механизм, где учитывается всё: аренда площадки, гонорары команды, транспортировка оборудования, налоги, продвижение. По информации "Звездача", организаторы используют гибкую схему, где билетная политика зависит от вместимости зала и регионального уровня доходов. Таким образом, концерт в небольшом городе может быть дороже в пересчёте на одно место, чем в мегаполисе.

Аналитики музыкального рынка отмечают, что тур Лепса станет одним из самых масштабных среди российских исполнителей в 2025 году, особенно с учётом того, что артист не только исполняет хиты прошлых лет, но и представляет новые композиции, которые уже набирают популярность в чартах.

Что делает концерты Лепса прибыльными

Главная особенность певца — стабильная и преданная аудитория. Его концерты посещают слушатели разных поколений: от студентов до тех, кто вырос на песнях "Рюмка водки на столе" и "Самый лучший день". При этом каждое шоу выстроено с точки зрения режиссуры — с живыми музыкантами, мощным светом и фирменной энергетикой.

Лепс традиционно выступает без фонограммы, что повышает ценность билета. В последние годы певец активно инвестирует в сценическое оборудование, световые установки и звук, благодаря чему каждое выступление превращается в полноценный музыкальный спектакль. Всё это усиливает впечатление и повышает лояльность публики.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
