Александр Збруев в больнице: что на самом деле происходит с артистом — комментарий жены

Супруга народного артиста РСФСР Александра Збруева успокоила поклонников после новостей о его госпитализации.
87-летний артист попал в НИИ им. Склифосовского в ночь с 8 на 9 октября . По данным ряда медиа, он жаловался на спазмы в области живота. Сообщалось, что врачи выявили у артиста несколько урологических проблем. Ему потребовалось срочное хирургическое вмешательство.
Позже СМИ писали о переводе артиста в специализированную клинику якобы из-за подозрения на онкологическое заболевание. Утверждалось, что после УЗИ у легенды советского экрана нашли образование, похожее на опухоль.
"СтарХит" связался с супругой актера, чтобы узнать подробности. Людмила Савельева рассказала, что угрозы для его жизни нет.
"Он абсолютно нормально себя чувствует. Я не понимаю, почему все сейчас об этом спрашивают и целый день звонят. Александр Викторович каждый год посещает врачей, обследуется и сдает анализы. Угрозы жизни нет никакой, слава Богу!" — отметила супруга актёра.
Напомним, что ранее Збруеву диагностировали патологию головного мозга, которая могла развиться после перенесённого инсульта. А 9 сентября актёр почувствовал себя плохо перед началом спектакля "Вишневый сад" в театре "Ленком". Он жаловался на сильную слабость и головокружение и не смог выйти на сцену. Актёр тогда получил рекомендации врачей, однако от госпитализации отказался.
Збруев известен ролями в таких фильмах, как "Большая перемена", "Ты у меня одна", "Все будет хорошо!", "Одинокая женщина", "Бедная Саша" и многих других. В марте 2024 года артист стал дедушкой — его внебрачная дочь Татьяна родила сына Льва.
