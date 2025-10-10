Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Хотите стальную хватку и нервы из титана? Пилон — ваш лучший друг и самый честный тренер
Цветёт красиво, пахнет бедой: почему боярышник опасен для дачного участка
Восток говорит языком карри: что попробовать, чтобы прикоснуться к философии вкуса
Монстры, которые всё ещё ползут по Земле: самые огромные змеи планеты, способные проглотить телёнка
Идеальная поверхность для бега существует — но это точно не беговая дорожка
На грани сна и безумия: что бывает, когда человек начинает управлять своими сновидениями
Земфира* в центре внимания: как рок-исполнительница сохранила права на песни в России
Без перчаток, без усилий, без химии: секрет чистейшей духовки из соцсетей дошёл до России
Она пережила динозавров и дождалась людей: монстр Амазонки, который не знает страха

Александр Збруев в больнице: что на самом деле происходит с артистом — комментарий жены

2:33
Шоу-бизнес

Супруга народного артиста РСФСР Александра Збруева успокоила поклонников после новостей о его госпитализации.

Актёр Александр Збруев
Фото: ВК-аккаунт Александра Збруева by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Актёр Александр Збруев

87-летний артист попал в НИИ им. Склифосовского в ночь с 8 на 9 октября . По данным ряда медиа, он жаловался на спазмы в области живота. Сообщалось, что врачи выявили у артиста несколько урологических проблем. Ему потребовалось срочное хирургическое вмешательство.

Позже СМИ писали о переводе артиста в специализированную клинику якобы из-за подозрения на онкологическое заболевание. Утверждалось, что после УЗИ у легенды советского экрана нашли образование, похожее на опухоль.

"СтарХит" связался с супругой актера, чтобы узнать подробности. Людмила Савельева рассказала, что угрозы для его жизни нет.

"Он абсолютно нормально себя чувствует. Я не понимаю, почему все сейчас об этом спрашивают и целый день звонят. Александр Викторович каждый год посещает врачей, обследуется и сдает анализы. Угрозы жизни нет никакой, слава Богу!" — отметила супруга актёра.

Напомним, что ранее Збруеву диагностировали патологию головного мозга, которая могла развиться после перенесённого инсульта. А 9 сентября актёр почувствовал себя плохо перед началом спектакля "Вишневый сад" в театре "Ленком". Он жаловался на сильную слабость и головокружение и не смог выйти на сцену. Актёр тогда получил рекомендации врачей, однако от госпитализации отказался.

Збруев известен ролями в таких фильмах, как "Большая перемена", "Ты у меня одна", "Все будет хорошо!", "Одинокая женщина", "Бедная Саша" и многих других. В марте 2024 года артист стал дедушкой — его внебрачная дочь Татьяна родила сына Льва.

Ранее актёр Александр Панкратов-Чёрный обратился к поклонникам на фоне слухов о госпитализации в реанимацию.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Многолетники редкой красоты: цветут без ухода и украшают сад до самых первых морозов
Садоводство, цветоводство
Многолетники редкой красоты: цветут без ухода и украшают сад до самых первых морозов
Дешёвые шины спасли рынок, но подвели на дорогах: как проявился эффект замещения
Авто
Дешёвые шины спасли рынок, но подвели на дорогах: как проявился эффект замещения
Эта скромная зелень заменяет ведро навоза: вот почему опытные огородники ей не изменяют
Садоводство, цветоводство
Эта скромная зелень заменяет ведро навоза: вот почему опытные огородники ей не изменяют
Популярное
Осенняя атака на слизней: одно простое средство навсегда решит проблему с вредителями в саду

Как избавиться от слизней в саду без ловушек и химии? Рассказываем об осеннем способе, который избавит участок от вредителей на целый год.

Осенняя атака на слизней: одно простое средство навсегда решит проблему с вредителями в саду
Крем, что влюбляет с первой ложки: мягкий, сливочный и до неприличия вкусный
Крем, что влюбляет с первой ложки: мягкий, сливочный и до неприличия вкусный
Мир без страданий стал ловушкой: эксперимент, в котором испытуемые забыли, зачем жить
Океан вернул долг спустя 300 лет: под песком нашли клад, ставший могилой для тысячи моряков
Двухколёсный автомобиль: как один русский граф почти изменил транспортную историю Сергей Милешкин Трамп против России: как президент готовил почву для начала СВО на Украине Любовь Степушова Между прибылью и Родиной: почему АЗС и ритейл не входят в Крым Александр Шторм
На высоте, где замерзает небо: птицы, летающие выше вертолётов и засыпающие в полёте
Новый фитнес-тренд набирает обороты: как правило 30-30-30 меняет тело и привычки
Мир до нас знал больше: технологии древних цивилизаций, которые не поддаются современной логике
Мир до нас знал больше: технологии древних цивилизаций, которые не поддаются современной логике
Последние материалы
На грани сна и безумия: что бывает, когда человек начинает управлять своими сновидениями
Земфира* в центре внимания: как рок-исполнительница сохранила права на песни в России
Без перчаток, без усилий, без химии: секрет чистейшей духовки из соцсетей дошёл до России
Она пережила динозавров и дождалась людей: монстр Амазонки, который не знает страха
Звёздный конфликт: почему Гузеева и Кудрявцева устроили публичную перепалку
Тайна успеха фильма Охотник: как режиссёр предложил заблудиться в горах
Осень отменяется: где в России всё ещё можно купаться осенью и не прощаться с летом
Сухая кожа головы? Секрет выбора шампуня, который восстановит баланс и вернёт здоровье волосам
Рис как в ресторане: как обжарка и специи превращают обычный гарнир в шедевр
Дмитрий Дибров вышел в свет после развода: кто сопровождал телеведущего на вечернем мероприятии
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.