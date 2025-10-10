Неуместно: почему Паркер отказалась говорить о личном опыте материнства на фоне карьерного успеха

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:04
Шоу-бизнес

Актриса Сара Джессика Паркер высказала позицию относительно совмещения профессиональной деятельности и материнства. 

Сара Джессика Паркер
Фото: commons.wikimedia.org by Rubenstein, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Сара Джессика Паркер

Паркер считает некорректным обсуждать личный опыт баланса между карьерой и семьёй. По её мнению, такое обсуждение неуважительно по отношению к большинству работающих родителей.

"Мне кажется странным и неудобным говорить о балансе из уважения к родителям, которые совмещают работу и воспитание детей", — цитирует актрису E! News.

Она акцентировала внимание на разнице условий труда и подчеркнула контраст между возможностями знаменитостей и обычных матерей. Многие женщины вынуждены работать на нескольких работах без поддержки.

"Я не хочу слышать от меня самой, как я совмещаю роль работающей матери с профессиональной жизнью", — заявила Паркер. 

Напомним, у актрисы трое детей от брака с Мэттью Бродериком. Старшему сыну исполнилось 22 года, а младшим дочерям-близнецам — 16 лет.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
