Пугачёва могла остановить Зеленского? Пригожин раскрыл тайные возможности Примадонны

1:02
Шоу-бизнес

Продюсер Иосиф Пригожин утверждает, что певица Алла Пугачёва обладала возможностью воздействовать на международные отношения. 

Алла Пугачёва
Фото: commons.wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Алла Пугачёва

По словам Пригожина, артистка могла напрямую обратиться к Владимиру Зеленскому. Он процитировал предполагаемый диалог артистки с бывшим комиком.

"Это она могла пойти к Володе Зеленскому и сказать: "Вовочка, давайте построим культурный мост", — заявил продюсер в эфире подкаста "ДаДа — НетНет".

Такой шаг, по его мнению, мог помочь нормализации отношений между двумя странами.

Пригожин охарактеризовал Пугачёву как фигуру, консолидировавшую российский шоу-бизнес. Её авторитет позволял реализовывать масштабные проекты.

Продюсер критически оценил решение артистки покинуть Россию. Он связал этот шаг со стремлением вернуть утраченное влияние.

Ранее Пригожин уже высказывался о расчётливом характере Пугачёвой. Он описывал её как человека, тщательно планирующего свои действия.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
