Пугачёва могла остановить Зеленского? Пригожин раскрыл тайные возможности Примадонны

Продюсер Иосиф Пригожин утверждает, что певица Алла Пугачёва обладала возможностью воздействовать на международные отношения.
По словам Пригожина, артистка могла напрямую обратиться к Владимиру Зеленскому. Он процитировал предполагаемый диалог артистки с бывшим комиком.
"Это она могла пойти к Володе Зеленскому и сказать: "Вовочка, давайте построим культурный мост", — заявил продюсер в эфире подкаста "ДаДа — НетНет".
Такой шаг, по его мнению, мог помочь нормализации отношений между двумя странами.
Пригожин охарактеризовал Пугачёву как фигуру, консолидировавшую российский шоу-бизнес. Её авторитет позволял реализовывать масштабные проекты.
Продюсер критически оценил решение артистки покинуть Россию. Он связал этот шаг со стремлением вернуть утраченное влияние.
Ранее Пригожин уже высказывался о расчётливом характере Пугачёвой. Он описывал её как человека, тщательно планирующего свои действия.
