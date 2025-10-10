Предполагаемый избранник Анны Седоковой раскрыл правду: что на самом деле связывает его с певицей

Предполагаемый избранник певицы Анны Седоковой Андрей Гавриленко прокомментировал слухи об их отношениях.
Гавриленко подтвердил наличие давнего знакомства с певицей. Он подчеркнул уважительный характер их общения, отрицая романтическую составляющую.
"Анна — талантливый, яркий человек. Но хочу подчеркнуть: между нами нет романтических отношений. Мы просто хорошо общаемся", — заявил бизнесмен в разговоре с Super.ru.
По его словам, плотный рабочий график обеих сторон ограничивает возможности для встреч. Светские мероприятия остаются основной возможностью для поддержания общения.
Напомним, накануне Седокову заметили в компании Гавриленко на выступлении певицы Алсу. Их совместные танцы и неформальное общение вызвали предположения о возможном романе.
