Предполагаемый избранник Анны Седоковой раскрыл правду: что на самом деле связывает его с певицей

Предполагаемый избранник певицы Анны Седоковой Андрей Гавриленко прокомментировал слухи об их отношениях.

Фото: Вконтакте / Анна Седокова by Unknown author, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Анна Седокова

Гавриленко подтвердил наличие давнего знакомства с певицей. Он подчеркнул уважительный характер их общения, отрицая романтическую составляющую.

"Анна — талантливый, яркий человек. Но хочу подчеркнуть: между нами нет романтических отношений. Мы просто хорошо общаемся", — заявил бизнесмен в разговоре с Super.ru.

По его словам, плотный рабочий график обеих сторон ограничивает возможности для встреч. Светские мероприятия остаются основной возможностью для поддержания общения.

Напомним, накануне Седокову заметили в компании Гавриленко на выступлении певицы Алсу. Их совместные танцы и неформальное общение вызвали предположения о возможном романе.