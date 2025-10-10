Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Слухи об отключении интернета дошли до министерства — реакция последовала сразу
Косатки против китов: как самые умные хищники океана превратились в убийц и становятся опаснее
Гаражные Мерседесы из 90-х: Волги и Москвичи, пережившие тюнинг без тормозов
Простое средство для борьбы с грибками на газоне — экономьте деньги и время
Штрафы за нарушения ПДД: наказание или способ спасти жизнь
Сжигаем 1000 калорий без марафона и голодовки: тренинг, который покорил залы по всему миру
Тайна долговечности японских коробок раскрыта: как японцы перевернули представление о CVT
Оттенки, которые делают из вас миллионершу: 5 цветов, придающих волосам роскошь и блеск
Золото падает, рубль вздрагивает: раскрыты истинные причины валютных колебаний

Предполагаемый избранник Анны Седоковой раскрыл правду: что на самом деле связывает его с певицей

Шоу-бизнес

Предполагаемый избранник певицы Анны Седоковой Андрей Гавриленко прокомментировал слухи об их отношениях. 

Анна Седокова
Фото: Вконтакте / Анна Седокова by Unknown author, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Анна Седокова

Гавриленко подтвердил наличие давнего знакомства с певицей. Он подчеркнул уважительный характер их общения, отрицая романтическую составляющую.

"Анна — талантливый, яркий человек. Но хочу подчеркнуть: между нами нет романтических отношений. Мы просто хорошо общаемся", — заявил бизнесмен в разговоре с Super.ru.

По его словам, плотный рабочий график обеих сторон ограничивает возможности для встреч. Светские мероприятия остаются основной возможностью для поддержания общения.

Напомним, накануне Седокову заметили в компании Гавриленко на выступлении певицы Алсу. Их совместные танцы и неформальное общение вызвали предположения о возможном романе.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Новый фитнес-тренд набирает обороты: как правило 30-30-30 меняет тело и привычки
Новости спорта
Новый фитнес-тренд набирает обороты: как правило 30-30-30 меняет тело и привычки
Мир без страданий стал ловушкой: эксперимент, в котором испытуемые забыли, зачем жить
Наука и техника
Мир без страданий стал ловушкой: эксперимент, в котором испытуемые забыли, зачем жить
Многолетники редкой красоты: цветут без ухода и украшают сад до самых первых морозов
Садоводство, цветоводство
Многолетники редкой красоты: цветут без ухода и украшают сад до самых первых морозов
Популярное
Осенняя атака на слизней: одно простое средство навсегда решит проблему с вредителями в саду

Как избавиться от слизней в саду без ловушек и химии? Рассказываем об осеннем способе, который избавит участок от вредителей на целый год.

Осенняя атака на слизней: одно простое средство навсегда решит проблему с вредителями в саду
Крем, что влюбляет с первой ложки: мягкий, сливочный и до неприличия вкусный
Крем, что влюбляет с первой ложки: мягкий, сливочный и до неприличия вкусный
На высоте, где замерзает небо: птицы, летающие выше вертолётов и засыпающие в полёте
Мир до нас знал больше: технологии древних цивилизаций, которые не поддаются современной логике
Объятия в Душанбе: как Путин победил Алиева в дипломатической игре Любовь Степушова Между прибылью и Родиной: почему АЗС и ритейл не входят в Крым Александр Шторм Ракеты, сбивающие надежды: сбудутся ли ожидания по Томагавкам для Украины Андрей Николаев
Океан вернул долг спустя 300 лет: под песком нашли клад, ставший могилой для тысячи моряков
Мир без страданий стал ловушкой: эксперимент, в котором испытуемые забыли, зачем жить
Она пахнет ананасом, живёт в болоте и стоит, как золото: редчайшая ягода, которую природа прячет от людей
Она пахнет ананасом, живёт в болоте и стоит, как золото: редчайшая ягода, которую природа прячет от людей
Последние материалы
Простое средство для борьбы с грибками на газоне — экономьте деньги и время
Предполагаемый избранник Анны Седоковой раскрыл правду: что на самом деле связывает его с певицей
Штрафы за нарушения ПДД: наказание или способ спасти жизнь
Сжигаем 1000 калорий без марафона и голодовки: тренинг, который покорил залы по всему миру
Тайна долговечности японских коробок раскрыта: как японцы перевернули представление о CVT
Оттенки, которые делают из вас миллионершу: 5 цветов, придающих волосам роскошь и блеск
Золото падает, рубль вздрагивает: раскрыты истинные причины валютных колебаний
Молчаливые гиганты оживают: под Каскадами просыпается огонь, затаившийся на тысячелетия
Где заканчивается сказка и начинается реальность: Египет, которого нет на открытках
Забытая пирамида среди автострад: древний город под шумом мегаполиса
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.