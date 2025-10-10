Ксения Собчак раскрыла тайну: развод Самойловой и Джигана — пиар-ход или правда

Журналистка Ксения Собчак высказалась о предполагаемом разводе блогера Оксаны Самойловой и рэпера Джигана.
Собчак с недоверием относится к новостям о разрыве звёздной пары. Она увидела в публичной шумихе хитрую пиар-кампанию.
"Друзья, ну всегда есть вероятность, что вся история с разводом Самойловой и Джигана — может быть прогревом", — выразила своё мнение журналистка в соцсетях.
Она привела доводы в пользу таких подозрений. Её насторожило, что Джиган выпустил новую песню о любви. Драматичные посты многодетной матери в соцсетях тоже склоняют Ксению к мысли, что супруги попросту ловят хайп.
Собчак обратила внимание, что свои посты блогер записывает из общего с мужем дома.
"Я буду только рада, если всё действительно окажется прогревом, потому что мы же за сохранение семей, тем более многодетных", — выразила своё мнение знаменитость.
СМИ сообщают, что Самойлова подала заявление о разводе с Джиганом 6 октября. Соответствующая карточка дела появилась на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы.
В документе Самойлова указана как истец, а Джиган — как ответчик. Пока ни одна из сторон не прокомментировала эту информацию.
Знаменитости состоят в браке с 2012 года, у них четверо детей — дочери Ариела, Лея, Майя и сын Давид.
Ранее Самойлова записала жалостливое видео, в котором рассказала о своих тревогах.
