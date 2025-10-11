Новая звезда в команде Маликова: почему он потребовал у своего музыканта повторения славы Булановой

Певец Дмитрий Маликов потребовал у своего тромбониста покорить социальные сети, чтобы переплюнуть успех певицы Татьяны Булановой.

Недавно участник коллектива артиста Даниил Ливенцов привлёк внимание интернет-пользователей своим ярким и зажигательным выступлением. В Сети появилось видео с его энергичной игрой. На кадрах 28-летний тромбонист танцует со своим инструментом прямо на сцене.

Маликов сразу же отреагировал на появившиеся ролики, обратившись к музыканту в шутливой манере.

"Что там за тенд появился, где что залетело? Яблочко какое-то обсуждается. Будет здорово, конечно, если это попадёт в рекомендации, а песни мои ещё чаще будут звучать. Ты же используешь в рилсах песни? Как у Танечки Булановой сейчас", — сказал певец.

Интересно, что в надежде стать востребованным у молодёжной аудитории Маликов тоже решил начать танцевать.

"Я в молодости зажигал так не по-детски. Но я и сейчас могу тряхнуть стариной. Ты мне видео запиши", — попросил Дмитрий члена своей команды.

Добавим, что официально тромбонист сотрудничает с Маликовым с января 2025 года, хотя их первый совместный концерт состоялся ещё в декабре 2024-го. Музыкант исполняет партии на тромбоне и ударных инструментах. При этом Ливенцов признался, что не ожидал внезапной популярности своих танцевальных движений.

