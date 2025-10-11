Новая звезда в команде Маликова: почему он потребовал у своего музыканта повторения славы Булановой

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:10
Шоу-бизнес

Певец Дмитрий Маликов потребовал у своего тромбониста покорить социальные сети, чтобы переплюнуть успех певицы Татьяны Булановой.

Певец Дмитрий Маликов
Фото: ВК-аккаунт Дмитрия Маликова by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Певец Дмитрий Маликов

Недавно участник коллектива артиста Даниил Ливенцов привлёк внимание интернет-пользователей своим ярким и зажигательным выступлением. В Сети появилось видео с его энергичной игрой. На кадрах 28-летний тромбонист танцует со своим инструментом прямо на сцене.

Маликов сразу же отреагировал на появившиеся ролики, обратившись к музыканту в шутливой манере.

"Что там за тенд появился, где что залетело? Яблочко какое-то обсуждается. Будет здорово, конечно, если это попадёт в рекомендации, а песни мои ещё чаще будут звучать. Ты же используешь в рилсах песни? Как у Танечки Булановой сейчас", — сказал певец.

Интересно, что в надежде стать востребованным у молодёжной аудитории Маликов тоже решил начать танцевать.

"Я в молодости зажигал так не по-детски. Но я и сейчас могу тряхнуть стариной. Ты мне видео запиши", — попросил Дмитрий члена своей команды.

Добавим, что официально тромбонист сотрудничает с Маликовым с января 2025 года, хотя их первый совместный концерт состоялся ещё в декабре 2024-го. Музыкант исполняет партии на тромбоне и ударных инструментах. При этом Ливенцов признался, что не ожидал внезапной популярности своих танцевальных движений.

Ранее сообщалось, что сын певицы Надежды Кадышевой получил контроль над театром ансамбля "Золотое кольцо".

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
