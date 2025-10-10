Принц Уильям и Кейт Миддлтон: почему наследник престола боится повторить ошибки своего отца

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Принц Уильям признался, что опасается повторить промахи своего коронованного отца Карла III

Принц Уильям и принцесса Кейт Миддлтон
Фото: Фан-аккаунт Кейт Миддлтон ВК by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Принц Уильям и принцесса Кейт Миддлтон

Брак принцессы Дианы и Карла III распался в 1996 году, когда Уильяму было всего восемь лет. Развод последовал после многочисленных слухов о продолжительном романе Чарльза с женщиной по имени Камилла Паркер-Боулз, на которой он впоследствии женился.

"Ты берёшь на заметку, извлекаешь урок и стараешься не повторять ошибок своих родителей. Думаю, мы все стараемся так делать. Я просто хочу сделать для своих детей всё, что в моих силах, ведь стресс, пережитый в детстве, оставляет след на всю взрослую жизнь", — рассказал принц Уильям в одном из эпизодов сериала "Неохотный путешественник".

Он также подчеркнул, что с юных лет наблюдал, как представители СМИ вторгались в личное пространство его родителей, отметив, что журналисты тогда были особенно настойчивыми.

В 2024 году на фоне слухов об "исчезновении" принцессы Уэльской Кейт Миддлтон в прессе начали активно обсуждать возможный роман принца Уильяма с аристократкой Роуз Хэнбери.

В Сети появлялись различные версии — от болезни до даже гибели Кейт, а наиболее популярная теория утверждала, что причиной стала увлечённость Уильяма замужней Роуз.

К слову, Хэнбери уже давно состоит в браке с маркизом Чолмондели, у них трое детей. Ранее она поддерживала дружеские отношения с Кейт и Уильямом, однако позже их общение прекратилось, что породило слухи о разногласиях.

Впоследствии Кейт вышла на связь и сообщила, что проходит лечение от онкологического заболевания, тем самым поставив точку в домыслах. Вскоре после этого все публикации о якобы романе принца Уильяма исчезли из британских изданий.

О своей болезни Кейт Миддлтон рассказала весной прошлого года. Тогда же она завершила курс химиотерапии и пообещала постепенно возвращаться к выполнению обязанностей.

В январе 2025 года принцесса Уэльская сообщила, что болезнь находится в стадии ремиссии. Однако из-за заметной потери веса и изменения внешности многие поклонники предположили, что у Кейт случился рецидив, в связи с чем она вынуждена носить парик.

Несмотря на все слухи, Кейт Миддлтон продолжает появляться на официальных мероприятиях. Сам принц Уильям подтвердил, что супруга действительно в ремиссии, а лечение идёт "в правильном направлении".

Напомним, что принц Уильям и Кейт Миддлтон поженились в 2011 году. У пары трое детей — Джордж, Шарлотта и Луи.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
