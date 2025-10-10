Редкий кадр без поз и глянца: Воробьёв и Гарифуллина показали семейную идиллию на берегу озера

Шоу-бизнес

Певец Алексей Воробьёв поделился семейным снимком с супругой, оперной певицей Аидой Гарифуллиной, и её дочерью.

Фото: Инстаграм Алексея Воробьёва by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Певец Алексей Воробьёв и певица Аида Гарифуллина

37-летний артист, который в апреле этого года связал себя узами брака со звездой оперной сцены, разместил в социальных сетях новое фото с женой и её дочерью Оливией.

Семья вместе со своей собакой породы корги отправилась отдыхать за город. На редком семейном кадре они позируют со спины на берегу живописного озера.

Алексей сопроводил публикацию легендарной композицией певца Луи Армстронга "What a Wonderful World".

Когда именно начался роман коллег остаётся тайной. Пара не обсуждает личные темы и нечасто публикует совместные снимки.

Ранее Аида состояла в отношениях с теннисистом Маратом Сафиным, а в 2016 году впервые стала матерью (личность отца ребёнка не раскрывается).

Воробьёву же приписывали роман с певицей Викторией Дайнеко. Также он принимал участие в четвёртом сезоне шоу "Холостяк".

Ранее Воробьёв и Гарифуллина умилили публику признанием в любви.