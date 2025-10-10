Очень надеюсь: за какие заслуги Ида Галич потребовала у Собянина бесплатный проезд и парковку

1:16 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер Ида Галич из последних сил выносит подвиги материнства. Звезда интернета уверена, что ей полагаются преференции за грудное вскармливание.

Фото: Телеграм-канал Иды Галич by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Блогер Ида Галич с женихом

Знаменитость рассказала, что ей впервые за долгое время удалось поспать четыре часа подряд. Эту возможность подарила ей няня, которая забрала ребёнка к себе.

Ида пожаловалась на загруженный график. В ноябре, например, у неё вообще не будет выходных — перелёты, съёмки, проекты, переходы со смены на смену.

Галич уже готова сдаться и отказаться от грудного вскармливания. Когда кто-то напоминает, что кормит она "всего два месяца", у Иды дергается глаз. Ей кажется, что прошло уже полгода.

"Очень надеюсь, что Собянин (мэр Москвы — прим. ред.) мне хоть бесплатный проезд подарит. Или паковку. Пожизненно! Шучу. Хотя бы на пару месяцев", — написала блогер в своём Telegram-канале.

Она — убеждённый сторонник грудного вскармливания, верит в это настоящее волшебство и, конечно, собирается продолжать.

Ранее ставший многодетным отцом актёр Стас Ярушин обрадовался тому, что ему теперь полагается бесплатная парковка в Москве.