Очень надеюсь: за какие заслуги Ида Галич потребовала у Собянина бесплатный проезд и парковку

Блогер Ида Галич из последних сил выносит подвиги материнства. Звезда интернета уверена, что ей полагаются преференции за грудное вскармливание.
Знаменитость рассказала, что ей впервые за долгое время удалось поспать четыре часа подряд. Эту возможность подарила ей няня, которая забрала ребёнка к себе.
Ида пожаловалась на загруженный график. В ноябре, например, у неё вообще не будет выходных — перелёты, съёмки, проекты, переходы со смены на смену.
Галич уже готова сдаться и отказаться от грудного вскармливания. Когда кто-то напоминает, что кормит она "всего два месяца", у Иды дергается глаз. Ей кажется, что прошло уже полгода.
"Очень надеюсь, что Собянин (мэр Москвы — прим. ред.) мне хоть бесплатный проезд подарит. Или паковку. Пожизненно! Шучу. Хотя бы на пару месяцев", — написала блогер в своём Telegram-канале.
Она — убеждённый сторонник грудного вскармливания, верит в это настоящее волшебство и, конечно, собирается продолжать.
Ранее ставший многодетным отцом актёр Стас Ярушин обрадовался тому, что ему теперь полагается бесплатная парковка в Москве.
