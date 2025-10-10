Дженнифер Энистон назвала соцсети злом: что стоит за её словами

Голливудская актриса Дженнифер Энистон выступила с резкой критикой социальных сетей в интервью изданию Harper's Bazaar. Беседа состоялась в рамках продвижения нового сезона сериала "Утреннее шоу".

Фото: Instagram / jenniferaniston by Unknown author, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дженифер Энистон

По словам звезды, цифровые платформы оказывают разрушительное воздействие на общество. Она констатировала существенное снижение качества публичного дискурса.

"Соцсети опустошили значительную часть человечества", — заявила Энистон.

Актриса признала технический прогресс, но осудила отсутствие регулирования.

Особую озабоченность у звезды вызывают дипфейки и анонимные оскорбления. Она регулярно сталкивается с ложными публикациями от своего имени.

"Любой анонимный писака может сочинять что угодно", — пояснила актриса.

Юристы Энистон систематически направляют запретительные письма нарушителям.

Проблема дезинформации затрагивает и творческую деятельность актрисы. Сюжетная линия в "Утреннем шоу" непосредственно отражает её личный опыт.