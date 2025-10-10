Психолог о разводе Джигана и Самойловой: реалити-шоу могли сыграть роковую роль

Психолог Вероника Степанова высказала предположение о причинах распада брака рэпера Джигана и блогера Оксаны Самойловой.
Степанова связала развод с активным участием пары в различных телепроектах. По её мнению, это могло привести к изменению жизненных приоритетов Самойловой.
"Учитывая количество реалити-шоу, несложно предположить, Оксана нашла мужичка получше", — написала психолог в личном Telegram-канале.
Она также допустила, что супруга рэпера осознала потребность в другом партнёре.
В своём сообщении Степанова использовала резкие характеристики в адрес Джигана.
Напомним, это не первый кризис в отношениях пары. Ранее Джиган признавался в проблемах с алкоголем и возможных изменах. Самойлова заявляла о невозможности простить супруга в третий раз.
