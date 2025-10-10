Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Они кусают сильнее, чем акула: рейтинг самых опасных челюстей собачьего мира
Домашний секрет идеального ужина: кетчуп, который делает всё вкуснее — от пасты до котлет
Минус 25 от Мурманска до Краснодара — Газпром готовится к экстремальному сценарию
Гастроли Лепса могут обогнать по доходам крупный бизнес — названа космическая сумма
Редкие волосы — не приговор: 5 трюков, которые делают шевелюру пышной, как в рекламе шампуня
Красота под угрозой: ошибки при осенней посадке тюльпанов, которые убивают луковицы
Полезнее рыбы и нежнее телятины: какое мясо стоит есть каждый день
WB Банк делает ход конём? Новые депозиты для бизнеса
Психофобия в кино: почему Голливуд делает из психических расстройств главный атрибут злодеев

Психолог о разводе Джигана и Самойловой: реалити-шоу могли сыграть роковую роль

0:55
Шоу-бизнес

Психолог Вероника Степанова высказала предположение о причинах распада брака рэпера Джигана и блогера Оксаны Самойловой.

Блогер Оксана Самойлова и рэпер Джиган
Фото: ВК-аккаунт Оксаны Самойловой by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Блогер Оксана Самойлова и рэпер Джиган

Степанова связала развод с активным участием пары в различных телепроектах. По её мнению, это могло привести к изменению жизненных приоритетов Самойловой.

"Учитывая количество реалити-шоу, несложно предположить, Оксана нашла мужичка получше", — написала психолог в личном Telegram-канале.

Она также допустила, что супруга рэпера осознала потребность в другом партнёре.

В своём сообщении Степанова использовала резкие характеристики в адрес Джигана. 

Напомним, это не первый кризис в отношениях пары. Ранее Джиган признавался в проблемах с алкоголем и возможных изменах. Самойлова заявляла о невозможности простить супруга в третий раз.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Морская маска, под которой нет истины: тайна ложных косаток, сбивших эволюцию с курса
Домашние животные
Морская маска, под которой нет истины: тайна ложных косаток, сбивших эволюцию с курса
Крылья вместо щита, ноги вместо меча: птица, что не знает страха даже перед коброй
Домашние животные
Крылья вместо щита, ноги вместо меча: птица, что не знает страха даже перед коброй
Туннель, о котором молчала история: под Колизеем нашли ход, куда римляне не смели спускаться
Наука и техника
Туннель, о котором молчала история: под Колизеем нашли ход, куда римляне не смели спускаться
Популярное
Осенняя атака на слизней: одно простое средство навсегда решит проблему с вредителями в саду

Как избавиться от слизней в саду без ловушек и химии? Рассказываем об осеннем способе, который избавит участок от вредителей на целый год.

Осенняя атака на слизней: одно простое средство навсегда решит проблему с вредителями в саду
Крем, что влюбляет с первой ложки: мягкий, сливочный и до неприличия вкусный
Крем, что влюбляет с первой ложки: мягкий, сливочный и до неприличия вкусный
На высоте, где замерзает небо: птицы, летающие выше вертолётов и засыпающие в полёте
Мир до нас знал больше: технологии древних цивилизаций, которые не поддаются современной логике
Объятия в Душанбе: как Путин победил Алиева в дипломатической игре Любовь Степушова Между прибылью и Родиной: почему АЗС и ритейл не входят в Крым Александр Шторм Ракеты, сбивающие надежды: сбудутся ли ожидания по Томагавкам для Украины Андрей Николаев
Океан вернул долг спустя 300 лет: под песком нашли клад, ставший могилой для тысячи моряков
Космос готовит сюрприз: четыре звездных потока в одну ночь — не пропустите главное шоу октября
Она пахнет ананасом, живёт в болоте и стоит, как золото: редчайшая ягода, которую природа прячет от людей
Она пахнет ананасом, живёт в болоте и стоит, как золото: редчайшая ягода, которую природа прячет от людей
Последние материалы
Они кусают сильнее, чем акула: рейтинг самых опасных челюстей собачьего мира
Домашний секрет идеального ужина: кетчуп, который делает всё вкуснее — от пасты до котлет
Минус 25 от Мурманска до Краснодара — Газпром готовится к экстремальному сценарию
Гастроли Лепса могут обогнать по доходам крупный бизнес — названа космическая сумма
Редкие волосы — не приговор: 5 трюков, которые делают шевелюру пышной, как в рекламе шампуня
Красота под угрозой: ошибки при осенней посадке тюльпанов, которые убивают луковицы
Полезнее рыбы и нежнее телятины: какое мясо стоит есть каждый день
WB Банк делает ход конём? Новые депозиты для бизнеса
Объятия в Душанбе: как Путин победил Алиева в дипломатической игре
Психофобия в кино: почему Голливуд делает из психических расстройств главный атрибут злодеев
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.