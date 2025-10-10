Психолог о разводе Джигана и Самойловой: реалити-шоу могли сыграть роковую роль

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Психолог Вероника Степанова высказала предположение о причинах распада брака рэпера Джигана и блогера Оксаны Самойловой.

Фото: ВК-аккаунт Оксаны Самойловой by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Блогер Оксана Самойлова и рэпер Джиган

Степанова связала развод с активным участием пары в различных телепроектах. По её мнению, это могло привести к изменению жизненных приоритетов Самойловой.

"Учитывая количество реалити-шоу, несложно предположить, Оксана нашла мужичка получше", — написала психолог в личном Telegram-канале.

Она также допустила, что супруга рэпера осознала потребность в другом партнёре.

В своём сообщении Степанова использовала резкие характеристики в адрес Джигана.

Напомним, это не первый кризис в отношениях пары. Ранее Джиган признавался в проблемах с алкоголем и возможных изменах. Самойлова заявляла о невозможности простить супруга в третий раз.