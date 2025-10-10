Эмма Уотсон рассказала о кольце: что на самом деле означает украшение на безымянном пальце

Британская актриса Эмма Уотсон объяснила происхождение кольца, замеченного на её безымянном пальце во время Недели моды. Своей историей звезда поделилась в интервью для подкаста On Purpose.

Фото: commons.wikimedia.org by David Shankbone, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Эмма Уотсон

Украшение с бриллиантом и серебряными лепестками оказалось коллективным подарком от близкого окружения. Его приобрели 22 человека, входящие в круг доверенных друзей актрисы.

"У меня никогда в жизни не было ничего настолько ценного, потому что для меня это олицетворяет жизнь, которую я построила", — пояснила Уотсон.

Она выделила сообщество, веру и доверие как фундамент своего существования.

Актриса отметила особую ценность преданной дружбы. Каждый раз, глядя на кольцо, она мысленно обращается к людям, подарившим ей этот символ.

Ранее появление кольца вызвало предположения о возможном браке. Новое заявление Уотсон окончательно прояснило символическую природу украшения.