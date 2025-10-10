Обри Плаза и её путь исцеления: какой совет помогает актрисе жить после трагедии с мужем

Американская актриса Обри Плаза поделилась деталями преодоления тяжёлой личной трагедии. Супруг звезды, режиссёр и сценарист Джефф Баэна, ушёл из жизни в начале января этого года.
Плаза призналась, что долгое время не могла прийти в себя после случившегося. Как пишет Daily Mail, справиться с болью ей помогли принципы, заложенные в детстве бабушкой.
"С самых юных лет она учила меня, что жизнь — это праздник, и что бы ни случилось, нужно веселиться и двигаться вперед", — пояснила актриса.
Этот подход помог Плазе направить эмоции в творческую работу. В настоящее время она завершает написание книги, посвящённой пережитому опыту.
Актриса также отметила особую роль женщин в своей семье. Она выразила восхищение их силой и мудростью, которые стали для неё опорой.
Ранее Плаза упоминала о терапевтическом эффекте общения с домашним питомцем. Собака помогла актрисе не погрузиться в глубокую депрессию после потери супруга.
