Обри Плаза и её путь исцеления: какой совет помогает актрисе жить после трагедии с мужем

Американская актриса Обри Плаза поделилась деталями преодоления тяжёлой личной трагедии. Супруг звезды, режиссёр и сценарист Джефф Баэна, ушёл из жизни в начале января этого года.

Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Обри Плаза

Плаза призналась, что долгое время не могла прийти в себя после случившегося. Как пишет Daily Mail, справиться с болью ей помогли принципы, заложенные в детстве бабушкой.

"С самых юных лет она учила меня, что жизнь — это праздник, и что бы ни случилось, нужно веселиться и двигаться вперед", — пояснила актриса.

Этот подход помог Плазе направить эмоции в творческую работу. В настоящее время она завершает написание книги, посвящённой пережитому опыту.

Актриса также отметила особую роль женщин в своей семье. Она выразила восхищение их силой и мудростью, которые стали для неё опорой.

Ранее Плаза упоминала о терапевтическом эффекте общения с домашним питомцем. Собака помогла актрисе не погрузиться в глубокую депрессию после потери супруга.