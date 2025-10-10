Джиган ответил на новости о разводе: почему рэпер представил грустный трек вместо комментариев

1:15 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Рэпер Джиган отказался комментировать ситуацию с подачей заявления о разводе со стороны супруги, блогера Оксаны Самойловой. Своеобразной реакцией стало выступление артиста на закрытой премии рестораторов "Плавно" в Москве.

Фото: commons.wikimedia.org by Передача До 17 и старше, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Джиган и Оксана Самойлова

Исполнитель представил публике новый трек "Раз и навсегда" с лирикой о личных переживаниях. В песне содержатся строки о неделимом мире и невозвратном времени.

Песня уже опубликована в цифровых источниках. К записи музыкант добавил лаконичный комментарий о победе любви и веры.

Юрист артиста Галина Атаманова присутствовала на мероприятии, но не подтвердила информацию о начале бракоразводного процесса. По её словам, она не занимается вопросом раздела имущества.

"Для меня это стало настоящим шоком — он всегда позиционировал себя примерным семьянином. Пока не увижу документы, я ничего утверждать не могу", — цитирует её StarHit.

Напомним, Самойлова недавно вернулась с Недели моды в Париже, где появилась без супруга. Пара воспитывает четверых детей и до настоящего момента не делала официальных заявлений о причинах разрыва.