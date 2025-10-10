Джиган ответил на новости о разводе: почему рэпер представил грустный трек вместо комментариев

Рэпер Джиган отказался комментировать ситуацию с подачей заявления о разводе со стороны супруги, блогера Оксаны Самойловой. Своеобразной реакцией стало выступление артиста на закрытой премии рестораторов "Плавно" в Москве.
Исполнитель представил публике новый трек "Раз и навсегда" с лирикой о личных переживаниях. В песне содержатся строки о неделимом мире и невозвратном времени.
Песня уже опубликована в цифровых источниках. К записи музыкант добавил лаконичный комментарий о победе любви и веры.
Юрист артиста Галина Атаманова присутствовала на мероприятии, но не подтвердила информацию о начале бракоразводного процесса. По её словам, она не занимается вопросом раздела имущества.
"Для меня это стало настоящим шоком — он всегда позиционировал себя примерным семьянином. Пока не увижу документы, я ничего утверждать не могу", — цитирует её StarHit.
Напомним, Самойлова недавно вернулась с Недели моды в Париже, где появилась без супруга. Пара воспитывает четверых детей и до настоящего момента не делала официальных заявлений о причинах разрыва.
