Анджелина Джоли требует от Брэда Питта внушительную сумму: что снова не поделили бывшие супруги

Голливудская актриса Анджелина Джоли раскрыла новые подробности развода с коллегой Брэдом Питтом.

Актриса Анджелина Джоли

Откровения артистки связаны с иском Питта о предоставлении доступа к её личной переписке в рамках судебного разбирательства по делу о винодельне Château Miraval. 50-летняя звезда также запросила у бывшего супруга 33 тысячи долларов для компенсации судебных расходов, которые ей пришлось понести, отвечая на его ходатайство.

"События, которые привели к необходимости расстаться с бывшим мужем, были эмоционально тяжёлыми для меня и наших детей", — цитирует заявление Джоли издание Page Six.

Актриса подчеркнула, что, подавая на развод, оставила Питту право владения и проживания в их доме в Лос-Анджелесе, а также в поместье Miraval без какой-либо материальной компенсации. По её словам, это решение должно было помочь ему легче пережить "сложный и травмирующий период".

Джоли также отметила, что после расставания ни она, ни дети больше не посещали поместье, поскольку это место напоминало о "болезненных воспоминаниях, повлиявших на их разрыв".

В документе актриса пояснила, что все её личные накопления были вложены в Miraval, и поскольку она не просила у Питта "алиментов или другой финансовой поддержки для себя", ей потребовались средства. Единственным выходом, по словам Анджелины, стала продажа её доли в бизнесе.

"Я также была очень обеспокоена здоровьем наших детей, и поэтому примерно на два года отказалась от работы, чтобы сосредоточиться на заботе о них", — добавила она.

Анджелина уточнила, что ещё в 2017 году предлагала Питту выкупить её долю, однако переговоры были трудными из-за "глубоких эмоциональных связей" с их семейным домом.

В завершение актриса потребовала от Питта 33 тысячи долларов на покрытие судебных расходов, напомнив, что не раз призывала его отозвать иск и предупреждала о необходимости компенсировать затраты на адвокатов.

Напомним, бывшие супруги уже несколько лет ведут судебные споры из-за французской винодельни, купленной ими в 2008 году. В 2022 году Джоли продала свою долю за 64 миллиона долларов основателю компании Stoli Юрию Шефлеру, однако Питт утверждает, что она не имела права делать это без его согласия.

Джоли и Питт поженились в 2014 году, но спустя два года актриса подала на развод, обвинив его в том, что он ударил одного из их детей во время перелёта на частном самолёте. После этого они несколько лет судились из-за опеки и раздела имущества, и только в декабре 2024 года официально расторгли брак.

У пары шестеро детей: приёмные Мэддокс, Пакс и Захара, а также родные Шайло и близнецы Вивьен и Нокс. Сейчас отношения Брэда с детьми остаются напряжёнными — дочери отказались от его фамилии (официально это сделали Захара и Шайло, а Вивьен намерена сделать то же после совершеннолетия).

Последние три года 61-летний Питт встречается с 32-летней дизайнером ювелирных украшений Инес де Рамон. Пара впервые появилась на публике в прошлом году во время финала Гран-при Великобритании и с тех пор часто выходит вместе. Между тем, по слухам, сама Джоли тайно поддерживает отношения со своим давним другом, актёром Джонни Деппом.