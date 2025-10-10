Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мелания Трамп в новом проекте: что покажет документальный фильм Amazon о жизни первой леди
Когда поклонники щедрее спонсоров: об этих дарах сложно даже грезить, а звёзды получали их наяву
Не нужно бегать по улице: это домашнее кардио заставит мышцы гореть
Страна, где лето не кончается: где отдохнуть в Малайзии осенью
Эмма Уотсон рассказала о кольце: что на самом деле означает украшение на безымянном пальце
Всего две квитанции без оплаты — и вы уже в списке должников: как избежать удара по кошельку
Обычная тыква — а домашние просят добавки: осенний десерт, который никого не оставит равнодушным
Вечерние перекусы не дают вам покоя: что вы делаете не так и как это исправить
Привычки, которые ускоряют износ шин: это важно знать каждому автовладельцу

Анджелина Джоли требует от Брэда Питта внушительную сумму: что снова не поделили бывшие супруги

3:54
Шоу-бизнес

Голливудская актриса Анджелина Джоли раскрыла новые подробности развода с коллегой Брэдом Питтом

Актриса Анджелина Джоли
Фото: Фан-аккаунт Анджелины Джоли ВК by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Актриса Анджелина Джоли

Откровения артистки связаны с иском Питта о предоставлении доступа к её личной переписке в рамках судебного разбирательства по делу о винодельне Château Miraval. 50-летняя звезда также запросила у бывшего супруга 33 тысячи долларов для компенсации судебных расходов, которые ей пришлось понести, отвечая на его ходатайство.

"События, которые привели к необходимости расстаться с бывшим мужем, были эмоционально тяжёлыми для меня и наших детей", — цитирует заявление Джоли издание Page Six.

Актриса подчеркнула, что, подавая на развод, оставила Питту право владения и проживания в их доме в Лос-Анджелесе, а также в поместье Miraval без какой-либо материальной компенсации. По её словам, это решение должно было помочь ему легче пережить "сложный и травмирующий период".

Джоли также отметила, что после расставания ни она, ни дети больше не посещали поместье, поскольку это место напоминало о "болезненных воспоминаниях, повлиявших на их разрыв".

В документе актриса пояснила, что все её личные накопления были вложены в Miraval, и поскольку она не просила у Питта "алиментов или другой финансовой поддержки для себя", ей потребовались средства. Единственным выходом, по словам Анджелины, стала продажа её доли в бизнесе.

"Я также была очень обеспокоена здоровьем наших детей, и поэтому примерно на два года отказалась от работы, чтобы сосредоточиться на заботе о них", — добавила она.

Анджелина уточнила, что ещё в 2017 году предлагала Питту выкупить её долю, однако переговоры были трудными из-за "глубоких эмоциональных связей" с их семейным домом.

В завершение актриса потребовала от Питта 33 тысячи долларов на покрытие судебных расходов, напомнив, что не раз призывала его отозвать иск и предупреждала о необходимости компенсировать затраты на адвокатов.

Напомним, бывшие супруги уже несколько лет ведут судебные споры из-за французской винодельни, купленной ими в 2008 году. В 2022 году Джоли продала свою долю за 64 миллиона долларов основателю компании Stoli Юрию Шефлеру, однако Питт утверждает, что она не имела права делать это без его согласия.

Джоли и Питт поженились в 2014 году, но спустя два года актриса подала на развод, обвинив его в том, что он ударил одного из их детей во время перелёта на частном самолёте. После этого они несколько лет судились из-за опеки и раздела имущества, и только в декабре 2024 года официально расторгли брак.

У пары шестеро детей: приёмные Мэддокс, Пакс и Захара, а также родные Шайло и близнецы Вивьен и Нокс. Сейчас отношения Брэда с детьми остаются напряжёнными — дочери отказались от его фамилии (официально это сделали Захара и Шайло, а Вивьен намерена сделать то же после совершеннолетия).

Последние три года 61-летний Питт встречается с 32-летней дизайнером ювелирных украшений Инес де Рамон. Пара впервые появилась на публике в прошлом году во время финала Гран-при Великобритании и с тех пор часто выходит вместе. Между тем, по слухам, сама Джоли тайно поддерживает отношения со своим давним другом, актёром Джонни Деппом.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
На высоте, где замерзает небо: птицы, летающие выше вертолётов и засыпающие в полёте
Домашние животные
На высоте, где замерзает небо: птицы, летающие выше вертолётов и засыпающие в полёте
Она пахнет ананасом, живёт в болоте и стоит, как золото: редчайшая ягода, которую природа прячет от людей
Садоводство, цветоводство
Она пахнет ананасом, живёт в болоте и стоит, как золото: редчайшая ягода, которую природа прячет от людей
Бархатцы — золото осени: цветы, которые работают лучше любого удобрения и превращают землю в чернозём
Садоводство, цветоводство
Бархатцы — золото осени: цветы, которые работают лучше любого удобрения и превращают землю в чернозём
Популярное
Осенняя атака на слизней: одно простое средство навсегда решит проблему с вредителями в саду

Как избавиться от слизней в саду без ловушек и химии? Рассказываем об осеннем способе, который избавит участок от вредителей на целый год.

Осенняя атака на слизней: одно простое средство навсегда решит проблему с вредителями в саду
Крем, что влюбляет с первой ложки: мягкий, сливочный и до неприличия вкусный
Крем, что влюбляет с первой ложки: мягкий, сливочный и до неприличия вкусный
На высоте, где замерзает небо: птицы, летающие выше вертолётов и засыпающие в полёте
Мир до нас знал больше: технологии древних цивилизаций, которые не поддаются современной логике
Между прибылью и Родиной: почему АЗС и ритейл не входят в Крым Александр Шторм Россия готовит наступление в зоне СВО: блэкаут разрушит боеспособность ВСУ Любовь Степушова Ракеты, сбивающие надежды: сбудутся ли ожидания по Томагавкам для Украины Андрей Николаев
Космос готовит сюрприз: четыре звездных потока в одну ночь — не пропустите главное шоу октября
Она пахнет ананасом, живёт в болоте и стоит, как золото: редчайшая ягода, которую природа прячет от людей
Океан вернул долг спустя 300 лет: под песком нашли клад, ставший могилой для тысячи моряков
Океан вернул долг спустя 300 лет: под песком нашли клад, ставший могилой для тысячи моряков
Последние материалы
Вечерние перекусы не дают вам покоя: что вы делаете не так и как это исправить
Привычки, которые ускоряют износ шин: это важно знать каждому автовладельцу
Подключайте с умом: удлинители, помогающие сократить счета за свет без усилий
Цветок, что пережил чуму и империи: почему морозник называют рождественским убийцей
Город на дне моря: как СССР пытался поселить человека под водой — и что из этого вышло
Автомат срывает заправку на полпути: как воздух обманывает систему подачи топлива
Беруши спасают от шума, но создают проблему: как не навредить ушам ночью
Полвека на заводах — ни дня в стаже: новый реестр может спасти миллионы советских трудовых биографий
Боги требуют расплаты: из проклятой гробницы фараонов исчез артефакт, который нельзя было трогать
Рассел Кроу в роли нациста: как актёр готовился к самой сложной роли в фильме Нюрнберг
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.