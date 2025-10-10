Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
То, что лечило раны, теперь спасает урожай: старая мазь оказалась страшным сном для кротов и мышей
Смартфон берёт управление на себя: почему водители перестали замечать реальность
Усы не обманешь: тюлень читает рыбьи хитрости в воде, словно строки невидимой книги
Когда мозг стареет быстрее, чем тело: одна ночная привычка может всё испортить
75 дней без права на слабость: почему новый фитнес-челлендж вызывает споры по всему миру
Небо не прощает ошибок — 4 ужасающих сбоя, которые случаются даже у новейших самолётов
За кулисами Аватара: какой документальный проект о франшизе задумал Джеймс Кэмерон
Биткоин между запретом и законом: кто победит — свобода или страх перед новой пирамидой
Когда ревность становится привычкой: что на самом деле прячется за этим чувством

Тайна развода Оксаны Самойловой и Джигана: где правда, а где вымысел в семье блогера

1:57
Шоу-бизнес

Самая неразлучная пара российского шоу-бизнеса шокирует поклонников. За слухами о разводе блогера Оксаны Самойловой и рэпера Джигана скрываются интересные подводные камни.

Блогер Оксана Самойлова и рэпер Джиган
Фото: ВК-аккаунт Оксаны Самойловой by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Блогер Оксана Самойлова и рэпер Джиган

С того момента, как Оксана Самойлова отправилась в Париж, оставив Джигана разбираться с делами дома, в обществе начали множиться слухи о том, что в их отношениях снова возникли трудности.

Более того, в Мировом суде Москвы обнаружили заявление о расторжении брака, поданное Оксаной еще 6 октября. Всё это могло указывать на то, что ситуация действительно непростая и, возможно, вскоре последуют новые события в этой запутанной истории. Тем более, сама Самойлова подогревала интерес, публикуя провокационные снимки и жалуясь маме, что устала быть "сильной девочкой".

Однако "развод" в жизни пары уже случался, и все прекрасно осведомлены, что Оксана и Джиган нередко используют внимание публики в свою пользу. Характерно, что сразу после появления "горячих" новостей Самойлова анонсировала запуск нового гива, а Джиган представил свежий трек, в котором, казалось бы, давал понять, что никогда не хотел расставания с супругой.

К тому же ходят разговоры, что звёздная семья давно планирует запустить собственное реалити-шоу, наподобие проекта Кардашьянов. В таком свете становится очевидно, что история с разводом и последующим примирением могла быть частью тщательно продуманного пиар-хода, способного привлечь внимание аудитории.

Похоже, впереди нас ждёт еще немало неожиданных поворотов, и, вполне возможно, совсем скоро Оксана и Джиган снова покажут, что у них всё по-прежнему.

Ранее Оксана Самойлова объяснила, какие тревоги её мучают на фоне слухов о разрыве отношений с рэпером Джиганом.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Запад сделал ход, который перечеркнёт все надежды России на мир
Военные новости
Запад сделал ход, который перечеркнёт все надежды России на мир
Осенняя атака на слизней: одно простое средство навсегда решит проблему с вредителями в саду
Садоводство, цветоводство
Осенняя атака на слизней: одно простое средство навсегда решит проблему с вредителями в саду
Туннель, о котором молчала история: под Колизеем нашли ход, куда римляне не смели спускаться
Наука и техника
Туннель, о котором молчала история: под Колизеем нашли ход, куда римляне не смели спускаться
Популярное
Осенняя атака на слизней: одно простое средство навсегда решит проблему с вредителями в саду

Как избавиться от слизней в саду без ловушек и химии? Рассказываем об осеннем способе, который избавит участок от вредителей на целый год.

Осенняя атака на слизней: одно простое средство навсегда решит проблему с вредителями в саду
Крем, что влюбляет с первой ложки: мягкий, сливочный и до неприличия вкусный
Крем, что влюбляет с первой ложки: мягкий, сливочный и до неприличия вкусный
На высоте, где замерзает небо: птицы, летающие выше вертолётов и засыпающие в полёте
Мир до нас знал больше: технологии древних цивилизаций, которые не поддаются современной логике
Россия готовит наступление в зоне СВО: блэкаут разрушит боеспособность ВСУ Любовь Степушова Ракеты, сбивающие надежды: сбудутся ли ожидания по Томагавкам для Украины Андрей Николаев Тысячи лет загадки: учёные раскрыли смысл таинственных знаков на фресках пирамид в Мексике Игорь Буккер
Космос готовит сюрприз: четыре звездных потока в одну ночь — не пропустите главное шоу октября
Она пахнет ананасом, живёт в болоте и стоит, как золото: редчайшая ягода, которую природа прячет от людей
Печь не нужно — яблоки сами превращаются в десерт: воздушные оладьи, которые заменят пирог
Печь не нужно — яблоки сами превращаются в десерт: воздушные оладьи, которые заменят пирог
Последние материалы
США направят миллиарды долларов на спасение аргентинского союзника Трампа
Джиган ответил на новости о разводе: почему рэпер представил грустный трек вместо комментариев
Побочный эффект от популярного укола для похудения удалось устранить — результат удивил медиков
Цыплёнок по-корейски влюбился в личи — и мир стал вкуснее
Тренируйтесь как профи: один секрет дыхания, который меняет тело без лишних усилий
Не спешите закрывать сезон: цветы, которые зимуют под снегом и взрываются красками весной
Когда проснутся — человечеству некуда будет бежать: самые опасные вулканы Земли
Двадцать лет спустя она снова на пике: сумка, ради которой интернет сошёл с ума
Honda рождалась под рев моторов Формулы-1: история, где скорость обрела душу
Хрупкий спутник путешествий: фермерский трюк поможет превратить банан в долгожителя
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.