Тайна развода Оксаны Самойловой и Джигана: где правда, а где вымысел в семье блогера

Самая неразлучная пара российского шоу-бизнеса шокирует поклонников. За слухами о разводе блогера Оксаны Самойловой и рэпера Джигана скрываются интересные подводные камни.

Фото: ВК-аккаунт Оксаны Самойловой by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Блогер Оксана Самойлова и рэпер Джиган

С того момента, как Оксана Самойлова отправилась в Париж, оставив Джигана разбираться с делами дома, в обществе начали множиться слухи о том, что в их отношениях снова возникли трудности.

Более того, в Мировом суде Москвы обнаружили заявление о расторжении брака, поданное Оксаной еще 6 октября. Всё это могло указывать на то, что ситуация действительно непростая и, возможно, вскоре последуют новые события в этой запутанной истории. Тем более, сама Самойлова подогревала интерес, публикуя провокационные снимки и жалуясь маме, что устала быть "сильной девочкой".

Однако "развод" в жизни пары уже случался, и все прекрасно осведомлены, что Оксана и Джиган нередко используют внимание публики в свою пользу. Характерно, что сразу после появления "горячих" новостей Самойлова анонсировала запуск нового гива, а Джиган представил свежий трек, в котором, казалось бы, давал понять, что никогда не хотел расставания с супругой.

К тому же ходят разговоры, что звёздная семья давно планирует запустить собственное реалити-шоу, наподобие проекта Кардашьянов. В таком свете становится очевидно, что история с разводом и последующим примирением могла быть частью тщательно продуманного пиар-хода, способного привлечь внимание аудитории.

Похоже, впереди нас ждёт еще немало неожиданных поворотов, и, вполне возможно, совсем скоро Оксана и Джиган снова покажут, что у них всё по-прежнему.

