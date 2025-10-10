Джонни Депп и подаренный галстук: как Милошу Биковичу удалось угодить звезде Голливуда

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес

Актёр Милош Бикович рассказал о своём сыне, сложной роли в кино и общении со звездой Голливуда Джонни Деппом. 

Актёр Милош Бикович
Фото: ВК-аккаунт Милоша Биковича by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Актёр Милош Бикович

В беседе с журналистом Вадимом Верником артист поделился, что его маленький сын Василий сначала освоил русский язык, а лишь потом начал учить сербский. Это произошло естественным образом, однако с тех пор мальчика воспитывают как билингва.

"Мой сын заговорил на русском. Первая фраза у него была "папа", не "тата".Он с няней очень часто общается и благодаря ей начал говорить "папа", "машина", — объяснил актёр.

Ребёнок, по словам звезды фильма "Холоп", после того, как пробыл несколько месяцев в Сербии стал забывать русские слова. Он отмечает, что у малыша в голове параллельно развиваются два языка, что способствует двойному мышлению.

Одна из самых заметных ролей Биковича — футболист в сербской картине "Монтевидео". Но в тот период сам Милош далеко не блистал спортивными умениями. Тогда режиссёр поставил перед ним жёсткое требование: чтобы получить роль, он обязан научиться уверенно играть в футбол. Однако актёр нашёл способ обойти это условие.

На пробах он продемонстрировал эффектный трюк, создав впечатление, будто владеет мячом на профессиональном уровне. Это убедило постановщика, и Милош получил роль, выиграв время, чтобы уже в процессе подготовки подтянуть базовые футбольные навыки.

"И тогда я поступил хитро. Я придумал один футбольный трюк, который выглядит очень сложно. Эта сцена была интегрирована в общую историю", — похвастался артист.

Во время интервью Бикович также рассказал трогательную историю, связанную с известным голливудским актёром. Когда-то Милош выступал продюсером мультфильма, в котором Джонни Депп озвучивал одного из персонажей.

Милош подарил звезде Голливуда галстук с узором в виде мозаики храма Святого Саввы в Белграде. Бикович думал, что презент затеряется среди множества вещей актёра, как это часто бывает, но позже увидел, что Джонни выбрал этот аксессуар для особого случая.

"Прошёл месяц, у него был тогда судебный процесс с Эмбер Хёрд. Когда после процесса он вышел, я увидел — на нём мой галстук", — с улыбкой рассказал Бикович.

Ранее актриса Кристина Асмус приоткрыла тайны со съёмок третьей части нашумевшей комедии "Холоп".

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
