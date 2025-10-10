Анна Седокова танцует с загадочным мужчиной: какие секреты скрывает певица от публики

1:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Анна Седокова появилась на публике с новым мужчиной. В Сети заподозрили артистку в новом романе.

Фото: ВК-аккаунт Анны Седоковой by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Певица Анна Седокова

Звезда ясно обозначила для себя, какого именно поведения она ожидает от мужчины и какими хочет видеть отношения — без драмы и эмоциональных перепадов.

"Когда человек говорит, что обожает, что любит, когда он поддерживает — вот это важно. Сейчас, пройдя не всегда простой путь, я понимаю: иногда просто нужно найти своего человека", — заявляла она в интервью на радио "Русский хит".

Экс-солистка группы "ВИА ГРА" призналась, что ей не нужны эмоциональные качели в отношениях.

Певица часто появляется на публике, и в этот вечер она посетила закрытую премию рестораторов "Плавно", где "СтарХит" запечатлел её в компании загадочного мужчины. Интересно, что мужчине, который попытался снять происходящее на видео, повезло меньше — Седокова забрала у него телефон.

42-летняя Анна выглядела явно влюбленной: она обнимала спутника со спины, что явно выходило за рамки дружеского жеста, и тихо шептала ему что-то на ухо. Всё происходило под живое исполнение певицы Алсу, создавая атмосферу романтики.

До мероприятия Седокова успела выложить в соцсетях фото из кинотеатра, где отдыхала с таинственным спутником — скорее всего, тем самым, с которым позже появилась на премии. Пока певица старается оберегать новые отношения от лишнего внимания, она при этом не скрывает своих чувств. Комментариев о возможном романе она пока не давала.

Ранее артистка не раз признавалась, что её брак с баскетболистом Янисом Тиммой, который скончался в прошлом году, был непростым.

Сам спортсмен также не скрывал разочарования в их союзе, хотя до последнего пытался сохранить отношения.