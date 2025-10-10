Ларис, ты там отходи: Лера Кудрявцева отвечает на яростные атаки Гузеевой

Телеведущая Лера Кудрявцева прокомментировала недавние обвинения со стороны Ларисы Гузеевой.
В разговоре с подписчиками звезда ТВ подчеркнула, что не намерена конфликтовать с подругой и объяснила недоразумение как технический сбой.
Она посетовала на тяжёлые времена, которые ломают людей.
"Я держусь, братцы. И за себя… и за свою подругу Ларису, с которой каждое лето в обнимку под звёздным небом. Ларис, ты там отходи, а я подежурю", — высказалась знаменитость.
Кудрявцева назвала Гузееву мощной и классной.
"А я что, я вкалываю, огребаю, по мере сил помогаю", — объяснила свою позицию Лера в соцсетях.
Телеведущая таким образом продемонстрировала, что сохраняет дружеские отношения с Ларисой и не собирается раздувать скандал.
Ранее блогер и многодетная мать Мария Погребняк встала на сторону Леры Кудрявцевой, отметив, что Гузеевой не стоило выносить конфликт на всеобщее обозрение. По её мнению, телесваха должна была решить проблему в личной беседе с подругой.
