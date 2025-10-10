Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ларис, ты там отходи: Лера Кудрявцева отвечает на яростные атаки Гузеевой

1:11
Шоу-бизнес

Телеведущая Лера Кудрявцева прокомментировала недавние обвинения со стороны Ларисы Гузеевой.

Телеведущая Лера Кудрявцева
Фото: ВК-аккаунт Леры Кудрявцевой by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Телеведущая Лера Кудрявцева

В разговоре с подписчиками звезда ТВ подчеркнула, что не намерена конфликтовать с подругой и объяснила недоразумение как технический сбой.

Она посетовала на тяжёлые времена, которые ломают людей.

"Я держусь, братцы. И за себя… и за свою подругу Ларису, с которой каждое лето в обнимку под звёздным небом. Ларис, ты там отходи, а я подежурю", — высказалась знаменитость.

Кудрявцева назвала Гузееву мощной и классной.

"А я что, я вкалываю, огребаю, по мере сил помогаю", — объяснила свою позицию Лера в соцсетях.

Телеведущая таким образом продемонстрировала, что сохраняет дружеские отношения с Ларисой и не собирается раздувать скандал.

Ранее блогер и многодетная мать Мария Погребняк встала на сторону Леры Кудрявцевой, отметив, что Гузеевой не стоило выносить конфликт на всеобщее обозрение. По её мнению, телесваха должна была решить проблему в личной беседе с подругой.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
