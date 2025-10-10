Аборт и его тень: Юлия Меньшова делится горьким опытом прерывания беременности

Шоу-бизнес

Телеведущая Юлия Меньшова впервые откровенно рассказала о том, что сделала аборт.

Фото: ВК-аккаунт Юлии Меньшовой by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Телеведущая Юлия Меньшова

Звезда ТВ дала интервью для проекта Metametrica, в котором призналась, что прервала беременность. 56-летняя актриса призналась, что эта процедура стала для неё серьёзным испытанием, от которого она до сих пор не может полностью оправиться.

"Помню ли я этот аборт? Очень хорошо. Каждый день. Это моя история", — призналась Юлия.

Меньшова рассказала, что после рождения сына Андрея она довольно скоро снова забеременела. Они с мужем взвесили все "за" и "против" и пришли к выводу, что не могут позволить себе ещё одного ребёнка. В итоге Юлия решилась на аборт.

"Это такое мучительное решение. Вы не можете представить себе, что переживает женщина, которая идёт на эту процедуру", — отметила она.

Актриса также подчеркнула, что ей непонятно, почему другие люди, особенно мужчины, считают себя вправе осуждать или пытаться переубедить женщину, которая и так находится в трудной ситуации. По её словам, она сама испытала моральное давление в день процедуры. Доктор-мужчина предупредил Меньшову перед операцией, что она совершает грех.

Напомним, что у Меньшовой двое взрослых детей от актёра Игоря Гордина, с которым они вместе почти 30 лет: 27-летний сын Андрей и 22-летняя дочь Таисия.

Юлия Меньшова — дочь народных артистов России Веры Алентовой и Владимира Меньшова. Она последовала по стопам родителей и выбрала актёрскую профессию, но наибольшую известность получила как телеведущая популярной в 90‑е программы "Я сама". Недавно Юлия призналась, что её родители не поддержали решение стать актрисой и жёстко критиковали её способности, утверждая, что актёрство "не её".