В блестящем мире Голливуда, где каждая улыбка отточена до блеска, порой скрываются весьма приземлённые стороны. Даже самые ухоженные знаменитости оказываются не прочь нарушить священные правила личной гигиены. Кто-то не чистит зубы, кто-то игнорирует дезодорант, а кто-то превращает мусорное ведро в туалет.
Начнём с поп-дивы, которая однажды шокировала миллионы поклонников своей признательностью к ополаскивателю.
"Я не чищу зубы. Нет, правда. Я просто использую ополаскиватель для рта. Нет, я чищу зубы время от времени, но мои зубы чрезвычайно крепкие. Я имею в виду, найдите меня в 60 лет, и они, вероятно, будут все на месте", — сказала певица Джессика Симпсон.
С тех пор фанаты часто вспоминают это интервью, добавляя, что, возможно, даже самые сильные зубы нуждаются в щётке. Симпсон иронично признавалась, что её подход "индивидуален", но стоматологи наверняка вздрогнули, услышав такое.
Экстравагантная Леди Гага не перестаёт удивлять поклонников — от платьев из мяса до весьма спорных привычек за кулисами. В одном из интервью она рассказала, что не всегда успевает добежать до уборной во время напряжённых выступлений.
"Я довольно часто писаю в гримёрке в мусорное ведро", — призналась певица Леди Гага.
Эта фраза моментально разошлась по интернету и попала во все подборки "самых шокирующих откровений звёзд". Но что поделать — жизнь гастролирующей артистки не всегда пахнет розами.
Голливудский красавец, обладатель "Оскара" и по совместительству апостол естественности, Мэттью Макконахи однажды удивил фанатов своей "эко-философией тела".
"Я не пользовался дезодорантом уже 20 лет", — сказал актёр Мэттью Макконахи.
Он пояснил, что предпочитает натуральные ароматы и делает собственные кремы для лица и тела. Позже, в 2021 году, артист уточнил, что по-прежнему использует "домашние смеси". Его подход — быть в гармонии с природой, даже если природа порой пахнет слишком натурально.
Звезда комедий и подруга Макконахи по фильму "Золото дураков" Кейт Хадсон не осталась в стороне. Когда СМИ решили, что она заставляла коллегу пользоваться дезодорантом, актриса поспешила прояснить ситуацию.
"Нет. Нет, он не пользуется дезодорантом. И, кстати, я тоже. Я чувствовала его запах за милю…" — заявила актриса.
Хадсон, известная своей любовью к йоге и детокс-программам, объяснила, что организм должен "дышать". Похоже, актриса воспринимает аромат тела как часть естественной энергетики.
Улыбка, взгляд, голос — всё в Брэдли Купере словно создано для идеальных обложек, но сам актёр утверждает, что не стремится быть безупречным.
"О боже, я такой чертовски ленивый", — откровенничал Брэдли Купер.
В интервью Esquire он рассказал, что не пользуется дезодорантом и одеколоном, считая, что тело способно само очищаться. Звезда "Мальчишника в Вегасе" уверяет: "естественная чистота" не хуже косметической. Возможно, именно поэтому его обаяние кажется таким настоящим.
Учёные выяснили, что недостаток кислорода в морях способен сам по себе превращать ртуть в смертельный токсин. Древние отложения Чёрного моря раскрывают тревожный сигнал.