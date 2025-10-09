Скандал века: Дмитрий Дибров остроумно обозвал своего соперника Романа Товстика

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес

Рыцарское поведение звезды ТВ закончилось. Телеведущий Дмитрий Дибров впервые высказался о миллиардере Романе Товстике, который увёл у него супругу Полину Диброву.

Телеведущий Дмитрий Дибров
Фото: ВК-аккаунт Дмитрия Диброва by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Телеведущий Дмитрий Дибров

Свои эмоции он выплеснул, придя на премьеру вместе со старшим сыном. Избранника бывшей жены он обозвал "лысеющей фасолью":

"Ты можешь наставить рога, облысеть как фасоль, но показывать при этом будут меня — Диброва", — заявил телеведущий в беседе с представителями СМИ.

Летом 2025 года стало известно о расставании телеведущего Дмитрия Диброва и его жены Полины. В СМИ появились предположения, что причиной разрыва стала значительная разница в возрасте — Дибров старше супруги на три десятилетия. Однако вскоре всплыли новые подробности: Полина Диброва подтвердила роман с предпринимателем Романом Товстиком.

По словам Полины, осознание чувств к Роману пришло во время отдыха на Сейшельских островах. Она отметила, что сама стала инициатором разрыва с мужем.

Супруга Романа Товстика Елена Товстик дала интервью Андрею Малахову, в котором назвала уход мужа изменой. Женщина заявила, что Роман пытался навязать ей невыгодный брачный договор, угрожая в случае отказа оставить её без средств. Елена также обвинила мужа в психологическом давлении, шантаже и странных поступках в быту — например, в том, что он забрал из дома кофемашину.

Ранее шоумен Никита Джигурда высказался о скандале в семье Дибровых словами "олень сбросил рога".

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
