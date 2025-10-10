Песня, шагнувшая через границы: почему Шаман стал кумиром жителей Северной Кореи

Песни Шамана вызвали неожиданную волну симпатии у жителей КНДР. Их мощное, маршевое звучание и эмоциональный заряд нашли отклик в сердцах слушателей, несмотря на языковой барьер. Музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко пояснил, что феномен популярности исполнителя кроется не в тексте, а в энергетике его песен.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Шаман

"Шаман со своими патриотическими песнями попадает в сердца корейцев из-за того, что у них сейчас есть определённый военно-диктаторский режим. Для этого настроя необходимы духоподъёмные композиции. Именно этими эмоциями заряжает маршеобразная музыка исполнителя", — цитирует Павла Рудченко издание "Постньюс".

Музыка без перевода

По словам эксперта, жители Северной Кореи воспринимают музыку не через слова, а через эмоциональный посыл. Маршевая ритмика, мощные хоры и напористая подача создают атмосферу силы и единства — именно этого требует общественная идеология страны.

"Здесь на первый план выходит не понимание слов или смысла текста, а ощущения, которые вызывает музыкальная составляющая", — пояснил Павел Рудченко.

Эти звуки воспринимаются на интуитивном, почти ментальном уровне, что и объясняет их воздействие. Песни Шамана вызывают у слушателей чувство гордости, коллективного духа и приподнятое настроение.