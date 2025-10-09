Пальцы исчезли, уверенность осталась: зачем Волочкова фотошопит свои снимки, если ей нечего скрывать

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Фотографии Анастасии Волочковой давно стали отдельным феноменом российского шоу-бизнеса. Балерина любит делиться кадрами из отпуска на Мальдивах, после банных процедур и репетиций, не обращая внимания на язвительные комментарии подписчиков. В Сети её снимки нередко становятся поводом для споров: поклонники удивляются изобилию фильтров и эффектов, из-за которых порой теряются части тела на изображении. Но сама артистка уверена — за внешними корректировками кроется не попытка спрятать несовершенства, а игра с визуальными образами.

Естественная красота или художественный эффект?

Анастасия признаётся, что не нуждается в маскировке недостатков и вовсе не считает себя зависимой от графических редакторов.

"Я миллион раз появлялась на людях в естественном виде и всегда получала исключительно положительные отзывы. А вот фильтры могу применить, когда есть настроение поэкспериментировать", — цитирует балерину Общественная Служба Новостей.

По её словам, использование эффектов в Adobe Photoshop — лишь способ добавить кадрам настроение. Балерина смеётся над комментариями, где пользователи "ищут пропавшие пальцы" и высмеивают несуществующие искажения.

"Да, кто-то пишет, что пальцев не досчитался, но мы же не знаем, вдруг этот человек просто не умеет считать?" — добавила артистка.

Стандарты шоу-бизнеса и зрительские ожидания

Волочкова уверена, что публика часто предъявляет к знаменитостям двойные стандарты. По её мнению, почти ни одна российская звезда не готова выложить фотографию без косметики и эффектов, потому что интернет-мир немилосерден к любой естественности.

"Я не знаю ни одну звезду, которая просто так готова выложить свой снимок без косметики и различных эффектов. В российском шоу-бизнесе вы таких не найдёте", — отметила балерина.

Эта позиция отражает общую тенденцию — зависимость индустрии от идеального визуала. Артисты вынуждены соответствовать ожиданиям публики и при этом постоянно доказывать, что за глянцем стоит живая личность.

К чему привёл бы полный отказ от фильтров?

Полный отказ от визуальных эффектов стал бы для Волочковой своего рода манифестом, но, по её словам, такой шаг вряд ли принесёт покой: реакция публики всё равно будет противоречивой.

"Вот вышла бы я без фильтров — поверьте, многие даже за это меня стали бы хейтить", — пояснила балерина.

Чтобы показать двоякость ситуации, артистка привела пример Памелы Андерсон, отказавшейся от макияжа и вызвавшей бурю комментариев.

"Посмотрите на Памелу Андерсон! Она выглядит на свой возраст, выглядит очень хорошо, отказалась от косметики, но в неё столько помидоров полетело за этот шаг!" — сказала Волочкова.

Этот пример подчёркивает парадокс: даже честность в глазах аудитории может восприниматься как провокация.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
