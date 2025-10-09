Пальцы исчезли, уверенность осталась: зачем Волочкова фотошопит свои снимки, если ей нечего скрывать

Фотографии Анастасии Волочковой давно стали отдельным феноменом российского шоу-бизнеса. Балерина любит делиться кадрами из отпуска на Мальдивах, после банных процедур и репетиций, не обращая внимания на язвительные комментарии подписчиков. В Сети её снимки нередко становятся поводом для споров: поклонники удивляются изобилию фильтров и эффектов, из-за которых порой теряются части тела на изображении. Но сама артистка уверена — за внешними корректировками кроется не попытка спрятать несовершенства, а игра с визуальными образами.
Анастасия признаётся, что не нуждается в маскировке недостатков и вовсе не считает себя зависимой от графических редакторов.
"Я миллион раз появлялась на людях в естественном виде и всегда получала исключительно положительные отзывы. А вот фильтры могу применить, когда есть настроение поэкспериментировать", — цитирует балерину Общественная Служба Новостей.
По её словам, использование эффектов в Adobe Photoshop — лишь способ добавить кадрам настроение. Балерина смеётся над комментариями, где пользователи "ищут пропавшие пальцы" и высмеивают несуществующие искажения.
"Да, кто-то пишет, что пальцев не досчитался, но мы же не знаем, вдруг этот человек просто не умеет считать?" — добавила артистка.
Волочкова уверена, что публика часто предъявляет к знаменитостям двойные стандарты. По её мнению, почти ни одна российская звезда не готова выложить фотографию без косметики и эффектов, потому что интернет-мир немилосерден к любой естественности.
"Я не знаю ни одну звезду, которая просто так готова выложить свой снимок без косметики и различных эффектов. В российском шоу-бизнесе вы таких не найдёте", — отметила балерина.
Эта позиция отражает общую тенденцию — зависимость индустрии от идеального визуала. Артисты вынуждены соответствовать ожиданиям публики и при этом постоянно доказывать, что за глянцем стоит живая личность.
Полный отказ от визуальных эффектов стал бы для Волочковой своего рода манифестом, но, по её словам, такой шаг вряд ли принесёт покой: реакция публики всё равно будет противоречивой.
"Вот вышла бы я без фильтров — поверьте, многие даже за это меня стали бы хейтить", — пояснила балерина.
Чтобы показать двоякость ситуации, артистка привела пример Памелы Андерсон, отказавшейся от макияжа и вызвавшей бурю комментариев.
"Посмотрите на Памелу Андерсон! Она выглядит на свой возраст, выглядит очень хорошо, отказалась от косметики, но в неё столько помидоров полетело за этот шаг!" — сказала Волочкова.
Этот пример подчёркивает парадокс: даже честность в глазах аудитории может восприниматься как провокация.
Узнайте о потрясающих способностях птиц, которые живут на высоте, где человек не может дышать без кислородной маски. Кто летает выше Эвереста и спит в небе?