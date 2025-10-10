Слишком вовремя, чтобы быть правдой: обнаружены странные совпадения в истории Джигана и Самойловой

Похоже, громкая новость о разводе Джигана и Оксаны Самойловой оказалась лишь поводом для очередной волны обсуждений — и, возможно, хорошо спланированного пиар-хода. История этой пары уже не раз становилась предметом публичных разговоров, и теперь, когда заявление о разводе подано, внимание к ним достигло нового пика.
"Эта ситуация с разводом мне видится пиаром. Джиган как раз на днях выпустил новый трек. Сейчас дожимают этот апельсин, как могут", — цитирует звёздного хроникёра Георгия Иващенко URA.RU.
Поклонники, наблюдающие за отношениями звёздной семьи, разделились: одни уверены, что речь идёт о настоящем разрыве, другие видят в этом тщательно продуманный сценарий. И действительно, совпадения выглядят слишком точными, чтобы быть случайными.
Джиган и Оксана Самойлова прожили вместе 15 лет и воспитали четверых детей. Их союз неоднократно проходил через испытания. Несколько лет назад рэпер столкнулся с зависимостью от запрещённых веществ, и тогда супруги уже стояли на грани развода. Однако Оксана, несмотря на публичное давление, решила сохранить семью. Этот шаг был встречен одобрением поклонников, которые видели в ней пример стойкости и верности.
С тех пор пара не раз демонстрировала в соцсетях семейную идиллию, однако внимательные подписчики отмечали, что отношения знаменитостей стали больше напоминать сценарий реалити-шоу, чем личную жизнь.
Заявление о разводе Самойлова подала 6 октября. И буквально в те же дни Джиган выпустил новый музыкальный трек. Добавим сюда слухи о грядущем запуске семейного реалити-шоу в духе "Кардашьян", и становится ясно, почему пользователи соцсетей заподозрили пиар.
В Telegram-канале многодетной мамы одновременно с новостью о разводе появилась публикация о розыгрыше новых смартфонов. Совпадение? Возможно. Но поклонники уверены — это часть одной большой маркетинговой кампании, ведь подобные методы привлечения внимания давно стали нормой в шоу-бизнесе.
Узнайте о потрясающих способностях птиц, которые живут на высоте, где человек не может дышать без кислородной маски. Кто летает выше Эвереста и спит в небе?