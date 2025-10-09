Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Маленький стикер — большие проблемы: как безобидное украшение превращает авто в нарушение
Признание в слабости: какой главный недостаток мешает Собчак, несмотря на её стальную репутацию
Маленькая, но активная: астрономы исследуют контактную двойную V717 Андромеды
Северная нежность на тарелке: шведские котлеты, которые тают, едва их коснёшься вилкой
Постоянный насморк может скрывать не аллергию, а опухоль: сигнал, который нельзя пропустить
Откровения Виктории Бекхэм о проблемах с пищевым поведением: что стоит за стройностью звезды
Самые любящие хозяева чаще всего растят щенков-вандалов: вот их главная ошибка
Хайнань без фильтров: санаторный рай, где море тёплое, сервис тихий, а мопеды — короли дорог
Цветок, который поглощает свет: садоводы всё ещё охотятся за мифическим чёрным ирисом

Когда лайков стало больше, чем тепла: Самойлова решилась на то, чего боялся Джиган

Шоу-бизнес

Семья известных блогера и рэпера вновь оказалась в центре внимания: по данным Telegram-канала Mash, Оксана Самойлова подала в суд на развод с Джиганом. В картотеке мировых судов действительно найден иск, оформленный от имени Самойловой. Документы поданы 6 октября, а госпошлина уже оплачена.

Джиган и Оксана Самойлова
Фото: commons.wikimedia.org by Передача До 17 и старше, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Джиган и Оксана Самойлова

Слухи о разрыве звёздной пары появились ещё в конце сентября. Подогрел их тот факт, что супруги перестали появляться вместе на публике. В то время как Джиган остался в Москве, Оксана отправилась во Францию на Парижскую неделю моды.

"Устала быть сильной", — пожаловалась в соцсетях Оксана Самойлова.

Эта короткая фраза вызвала бурное обсуждение среди её подписчиков и стала едва ли не подтверждением слухов о проблемах в семье.

История отношений

Оксана Самойлова и Денис Устименко-Вайнштейн, известный под сценическим именем Джиган, познакомились в конце 2000-х. Их роман быстро перерос в крепкий союз, а свадьба состоялась в 2012 году. За годы брака у пары родились четверо детей — три дочери (Ариела, Лея, Майя) и сын Давид.

Супруги неоднократно делились семейными моментами в соцсетях, и поклонники считали их примером современной гармоничной семьи. Однако в последние годы отношения пары не раз оказывались под прицелом прессы.

Предыдущие кризисы

В 2020 году, вскоре после рождения сына, семья уже переживала громкий скандал. Тогда Оксана публично объявила о намерении развестись после череды эксцентричных поступков Джигана. Однако спустя несколько месяцев супруги помирились.

Именно поэтому нынешний иск о разводе вызвал столько внимания — многие поклонники не ожидали, что Самойлова решится на официальный шаг.

Что происходит сейчас

На момент публикации официальных комментариев от Джигана не поступало. Рэпер продолжает делиться музыкальными проектами и тренировками, избегая тем личной жизни.

Самойлова активно публикует рабочие кадры и фэшн-контент, что, по мнению её подписчиков, помогает ей "держать лицо" и не выносить эмоции на публику.

Эксперты отмечают, что блогеры, проходящие через публичные разрывы, часто выбирают тактику молчания, чтобы не усиливать волну сплетен и не повредить репутации брендов, с которыми они сотрудничают.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Плинтусы ушли в прошлое: новый способ визуально поднять потолок покоряет интерьеры
Недвижимость
Плинтусы ушли в прошлое: новый способ визуально поднять потолок покоряет интерьеры
Милые на вид, беспощадные на деле: кошки, которые работают лучше капканов — ни одна крыса не уйдёт
Домашние животные
Милые на вид, беспощадные на деле: кошки, которые работают лучше капканов — ни одна крыса не уйдёт
На высоте, где замерзает небо: птицы, летающие выше вертолётов и засыпающие в полёте
Домашние животные
На высоте, где замерзает небо: птицы, летающие выше вертолётов и засыпающие в полёте
Популярное
На высоте, где замерзает небо: птицы, летающие выше вертолётов и засыпающие в полёте

Узнайте о потрясающих способностях птиц, которые живут на высоте, где человек не может дышать без кислородной маски. Кто летает выше Эвереста и спит в небе?

На высоте, где замерзает небо: птицы, летающие выше вертолётов и засыпающие в полёте
Осенняя атака на слизней: одно простое средство навсегда решит проблему с вредителями в саду
Осенняя атака на слизней: одно простое средство навсегда решит проблему с вредителями в саду
Космос готовит сюрприз: четыре звездных потока в одну ночь — не пропустите главное шоу октября
Мир до нас знал больше: технологии древних цивилизаций, которые не поддаются современной логике
Россия готовит наступление в зоне СВО: блэкаут разрушит боеспособность ВСУ Любовь Степушова Ракеты, сбивающие надежды: сбудутся ли ожидания по Томагавкам для Украины Андрей Николаев Тысячи лет загадки: учёные раскрыли смысл таинственных знаков на фресках пирамид в Мексике Игорь Буккер
Они думали, что Россия не заметит: британцы попались в украинском селе
Она пахнет ананасом, живёт в болоте и стоит, как золото: редчайшая ягода, которую природа прячет от людей
Печь не нужно — яблоки сами превращаются в десерт: воздушные оладьи, которые заменят пирог
Печь не нужно — яблоки сами превращаются в десерт: воздушные оладьи, которые заменят пирог
Последние материалы
Северная нежность на тарелке: шведские котлеты, которые тают, едва их коснёшься вилкой
Постоянный насморк может скрывать не аллергию, а опухоль: сигнал, который нельзя пропустить
Откровения Виктории Бекхэм о проблемах с пищевым поведением: что стоит за стройностью звезды
Хайнань без фильтров: санаторный рай, где море тёплое, сервис тихий, а мопеды — короли дорог
Цветок, который поглощает свет: садоводы всё ещё охотятся за мифическим чёрным ирисом
Самые любящие хозяева чаще всего растят щенков-вандалов: вот их главная ошибка
Фигурное катание против футбола: Тарасова назвала решающий фактор превосходства
Heimatliebe больше нет: ещё один немецкий бренд стал жертвой перемен
Два флакона, одна цель: в чём разница между тоником и термальной водой
7 секретов выбора обоев: ваши кривые стены станут идеально ровными — вот как это сделать
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.