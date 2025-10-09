Когда лайков стало больше, чем тепла: Самойлова решилась на то, чего боялся Джиган

Семья известных блогера и рэпера вновь оказалась в центре внимания: по данным Telegram-канала Mash, Оксана Самойлова подала в суд на развод с Джиганом. В картотеке мировых судов действительно найден иск, оформленный от имени Самойловой. Документы поданы 6 октября, а госпошлина уже оплачена.

Фото: commons.wikimedia.org by Передача До 17 и старше, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Джиган и Оксана Самойлова

Слухи о разрыве звёздной пары появились ещё в конце сентября. Подогрел их тот факт, что супруги перестали появляться вместе на публике. В то время как Джиган остался в Москве, Оксана отправилась во Францию на Парижскую неделю моды.

"Устала быть сильной", — пожаловалась в соцсетях Оксана Самойлова.

Эта короткая фраза вызвала бурное обсуждение среди её подписчиков и стала едва ли не подтверждением слухов о проблемах в семье.

История отношений

Оксана Самойлова и Денис Устименко-Вайнштейн, известный под сценическим именем Джиган, познакомились в конце 2000-х. Их роман быстро перерос в крепкий союз, а свадьба состоялась в 2012 году. За годы брака у пары родились четверо детей — три дочери (Ариела, Лея, Майя) и сын Давид.

Супруги неоднократно делились семейными моментами в соцсетях, и поклонники считали их примером современной гармоничной семьи. Однако в последние годы отношения пары не раз оказывались под прицелом прессы.

Предыдущие кризисы

В 2020 году, вскоре после рождения сына, семья уже переживала громкий скандал. Тогда Оксана публично объявила о намерении развестись после череды эксцентричных поступков Джигана. Однако спустя несколько месяцев супруги помирились.

Именно поэтому нынешний иск о разводе вызвал столько внимания — многие поклонники не ожидали, что Самойлова решится на официальный шаг.

Что происходит сейчас

На момент публикации официальных комментариев от Джигана не поступало. Рэпер продолжает делиться музыкальными проектами и тренировками, избегая тем личной жизни.

Самойлова активно публикует рабочие кадры и фэшн-контент, что, по мнению её подписчиков, помогает ей "держать лицо" и не выносить эмоции на публику.

Эксперты отмечают, что блогеры, проходящие через публичные разрывы, часто выбирают тактику молчания, чтобы не усиливать волну сплетен и не повредить репутации брендов, с которыми они сотрудничают.