Бешеные деньги уже вложила: Королёва пошла по стопам Киркорова — вот что она затеяла

1:41
Шоу-бизнес

Певица Наташа Королёва решила преобразить свой загородный дом, вдохновившись роскошным поместьем своего коллеги по сцене — Филиппа Киркорова. Артистка поделилась промежуточными результатами масштабного ремонта в личном блоге, показав, как к её старому дому пристроили просторную веранду. По словам певицы, процесс пока не завершён, но итог обещает быть впечатляющим.

Наташа Королёва
Фото: commons.wikimedia.org by Schekinov Alexey Victorovich, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Наташа Королёва

"Наташа бешеные деньги уже вложила, но красота будет неописуемая", — рассказала приятельница певицы Telegram-каналу "Свита короля".

Близкая знакомая добавила, что Королёва заслуживает красивый и комфортный дом, ведь её вклад в развитие российской культуры огромен.

"А чем Наташа хуже Филиппа и других артистов? Раньше таким звёздам государственные дачи давали, квартиры роскошные, а сейчас — нет. Поэтому сами вынуждены строить", — возмутилась собеседница канала.

Дом мечты как отражение творческой личности

Загородное поместье Наташи Королёвой уже давно считалось уютным местом, куда певица уезжает, чтобы восстановить силы и найти вдохновение. Теперь она решила сделать из него не просто дом, а полноценный семейный центр — место, где можно собирать друзей, проводить праздники и работать над новыми проектами.

Ремонт начался с планировки веранды — именно она должна стать сердцем нового пространства. Наташа планирует оборудовать здесь зону отдыха с мягкой мебелью, растениями и панорамными окнами. По задумке веранда плавно соединяется с садом, где певица выращивает декоративные кусты и розы.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
