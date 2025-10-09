Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Заклятие антиквариата: чем опасна старинная мебель — мнение Станислава Садальского

Шоу-бизнес

Актёр Станислав Садальский рассказал, какую угрозу таит в себе антикварная мебель и другие старинные вещи.

Актёр Станислав Садальский
Фото: Инстаграм Станислава Садальского by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Актёр Станислав Садальский

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" призвал с опаской относиться к антиквариату.

Заслуженный артист РСФСР считает, что на вещах остаются следы болезней и пережитых стрессов. Он полагает, что это не просто "аура", а нечто иное, с чем организму лучше не иметь дела.

Если предмет нельзя надлежащим образом очистить, он предпочитает либо выбросить его, либо упрятать подальше — а иногда отдаёт бесплатно на самовывоз: мебель, посуду, ковры. Часы он выкидывает всегда.

Недавно он пришёл к выводу, что когда-то такие решения не вызывали у него сожаления. Иногда родственники и друзья, принимающие эти вещи, воспринимают его поступки как причуды.

Ранее сообщалось, что продюсер Яна Рудковская собрала в своём доме предметы старинной мебели. Антиквариат она приобретала на иностранных аукционах. Звезда шоу-бизнеса гордится тем, что возвращает на Родину вещи, которые когда-то были вывезены из России.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
