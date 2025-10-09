Заклятие антиквариата: чем опасна старинная мебель — мнение Станислава Садальского

Актёр Станислав Садальский рассказал, какую угрозу таит в себе антикварная мебель и другие старинные вещи.
Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" призвал с опаской относиться к антиквариату.
Заслуженный артист РСФСР считает, что на вещах остаются следы болезней и пережитых стрессов. Он полагает, что это не просто "аура", а нечто иное, с чем организму лучше не иметь дела.
Если предмет нельзя надлежащим образом очистить, он предпочитает либо выбросить его, либо упрятать подальше — а иногда отдаёт бесплатно на самовывоз: мебель, посуду, ковры. Часы он выкидывает всегда.
Недавно он пришёл к выводу, что когда-то такие решения не вызывали у него сожаления. Иногда родственники и друзья, принимающие эти вещи, воспринимают его поступки как причуды.
Ранее сообщалось, что продюсер Яна Рудковская собрала в своём доме предметы старинной мебели. Антиквариат она приобретала на иностранных аукционах. Звезда шоу-бизнеса гордится тем, что возвращает на Родину вещи, которые когда-то были вывезены из России.
Как избавиться от слизней в саду без ловушек и химии? Рассказываем об осеннем способе, который избавит участок от вредителей на целый год.