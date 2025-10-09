Анастасия Мельникова ведёт борьбу с тяжёлой болезнью: что помогает актрисе цепляться за жизнь

3:10 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Анастасия Мельникова призналась, что уже 10 лет буквально сражается за свою жизнь. Она отметила, что не всем удаётся так долго держаться.

Фото: ВК-аккаунт Анастасии Мельниковой by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Актриса Анастасия Мельникова

Звезда сериала "Улицы разбитых фонарей" до сих пор не раскрыла свой точный диагноз, однако рассказала, что из-за проведённых операций и приёма сильнодействующих препаратов в какой-то момент полностью утратила способность самостоятельно ходить и передвигалась в инвалидном кресле.

Со временем ситуация улучшилась. Сейчас Мельникова заметно лучше выглядит, а болезнь, по всей видимости, находится в стадии ремиссии. Тем не менее артистке по-прежнему необходимо регулярно наблюдаться у врачей и следить за самочувствием. Подробностями своего состояния она поделилась в эфире программы "Секрет на миллион".

"Есть люди, которые и два дня не прожили, а у меня уже 10 лет", — с улыбкой произнесла актриса, отвечая на вопрос телеведущей Леры Кудрявцевой.

Актриса, родившаяся в семье потомственных врачей, и сама хорошо разбирается в медицине. Она убеждена, что современный уровень диагностики позволяет выявлять большинство болезней на ранней стадии и успешно их лечить. Главное, по её словам, — не пренебрегать профилактикой и хотя бы раз в полгода проходить медицинское обследование.

В студии телеканала НТВ Мельникова также затронула другие важные темы, о которых раньше предпочитала не говорить. Поводом для беседы стал 30-летний юбилей легендарного сериала о буднях сотрудников полиции. После премьеры шоу исполнители главных ролей буквально проснулись знаменитыми, а зрители с нетерпением ждали каждую новую серию.

На съёмках "Секрет на миллион" актриса объяснила, почему решила покинуть столь популярный проект на самом пике славы. Сериал сделал её настоящей звездой, но спустя несколько сезонов её героиня неожиданно исчезла — поговаривали, что причиной ухода стали не только разногласия с продюсерами, но и конфликты с другими актёрами.

Кудрявцева в разговоре с гостьей не обошла и личные темы. Мельникова призналась, что за короткий период потеряла нескольких самых близких людей и переживала серьёзный душевный кризис.

"Мысль уйти к ним не покидала меня, но я верующий человек", — поделилась актриса, отметив, что именно любовь к дочери помогла ей не сломаться и вернуть силы.

Сегодня её дочь Мария выросла в настоящую красавицу, и звёздная мама шутит, что ей приходится буквально отбиваться от многочисленных поклонников девушки.

Ранее Мельникова рассказывала, что женихи наследницы нередко бывают поражены, когда приходят в их просторную квартиру с видом на храм Спаса на Крови в центре Петербурга. Сейчас жильё больше напоминает музей — актрисе пришлось проделать большую работу, чтобы полностью выкупить все помещения: часть комнат ранее принадлежала её семье, а остальные она приобретала сама.