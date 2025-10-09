Нарядные Алла Пугачёва и Максим Галкин* вышли в свет: как супруги развлекаются в Лимасоле

Певица Алла Пугачёва и шоумен Максим Галкин* появились на публике в Лимасоле.

Шоумен Максим Галкин и певица Алла Пугачёва

Примадонна вместе с супругом посетили премьеру спектакля "Чемодан" в театре Паттихио в Лимасоле. 76-летняя певица и 49-летний артист позировали перед началом шоу, а также попали в объективы фотографов прямо в зрительном зале.

Одну из главных ролей в постановке, основанной на рассказах писателя Сергея Довлатова, исполнил молодой актёр Семён Трескунов**.

Ранее Пугачёву и Галкина*, которые последние несколько лет проживают в Лимасоле, заметили во время прогулки по набережной города. Супруги, состоящие в официальном браке с 2011 года, воспитывают 12-летних близнецов — дочь Лизу и сына Гарри.

В 2022 году Галкин* открыто выступил против проведения спецоперации на Украине, и вскоре знаменитая семья покинула Россию. Сначала они проживали в Израиле, а затем обосновались на Кипре.

Месяц назад Пугачёва дала первое большое интервью после переезда, где рассказала о семье, эмиграции и своём отношении к происходящему. После публикации интервью певица столкнулась с критикой, а за некоторые её высказывания общественные активисты призвали возбудить против звезды уголовное дело.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом

** признан Минюстом РФ иностранным агентом