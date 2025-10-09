Мария Погребняк в шоке: зачем Гузеева решила публично разоблачать Кудрявцеву

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес

Блогер и многодетная мать Мария Погребняк наблюдает за бурным хайпом вокруг конфликта актрисы Ларисы Гузеевой и телеведущей Леры Кудрявцевой и решила высказать своё мнение.

Телеведущая Лариса Гузеева
Фото: Инстаграм Ларисы Гузеевой by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Телеведущая Лариса Гузеева

Звезда интернета объяснила, что Кудрявцева выступает лишь ведущей программы, и её саму могли ввести в заблуждение.

"В телевизионной "кухне" такое случается сплошь и рядом", — уверена Погребняк.

Мария обращает внимание на самое главное: в эфире Лера произнесла очень важные слова в поддержку Ларисы Гузеевой. Но почему-то Лариса эту поддержку проигнорировала и решила выносить разборки на публику.

"Не понимаю: зачем? У неё же есть телефон Леры. Она могла позвонить и спросить: "Подруга, что это было?" — отмечает Погребняк.

Блогер считает, что у всех бывают недопонимания и конфликты, но именно для таких случаев и существуют друзья, чтобы разбирать вопросы лично, тет-а-тет, а не устраивать публичные разборки.

Погребняк обратила внимание на то, что сейчас эту тему подхватили все подряд, мусолят и раздувают. Она отметила, что этот хайп никому не нужен — ни Ларисе, ни тем более Лере.

Мария констатирует, что наблюдать за этим очень печально. Она желает Лере выдержки и сил справиться с этой ситуацией.

Напомним, летом этого года Гузеева оказалась в центре неприятной истории. Тогда шестеро россиян подали заявление с просьбой проверить телеведущую на возможное участие в мошеннической схеме. По их словам, звезда Первого канала могла быть связана с обманом людей, намеревавшихся приобрести виллы на Бали. Кудрявцева приняла участие в разоблачительном репортаже, чем и обидела телесваху. 

Ранее актёр Станислав Садальский раскрыл тайну телефонного разговора с Гузеевой.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
