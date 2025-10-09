Откровения Виктории Бекхэм о проблемах с пищевым поведением: что стоит за стройностью звезды

Британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм рассказала о борьбе с расстройством пищевого поведения (РПП).
51-летняя звезда призналась, что РПП у неё началось ещё в юности во время занятий танцами.
"Я начала сомневаться в себе и не любить себя. Я не понимала, что вижу в зеркале", — пояснила Бекхэм.
По её словам, критика внешности со стороны окружающих спровоцировала нездоровое отношение к весу.
Бывшая солистка Spice Girls отметила, что во взрослом возрасте проблема усугубилась из-за внимания прессы. Она пыталась контролировать свой образ через жёсткие ограничения в питании.
Бекхэм скрывала расстройство даже от близких, став "мастером лжи" по собственному признанию.
Исповедь прозвучала в новом документальном фильме о жизни звезды, где она впервые публично затронула эту тему после многолетнего молчания.
