Стихотворный скандал: за что Поплавская раскритиковала обращение Лазаревой* к правоохранителям

0:57
Шоу-бизнес

Актриса Яна Поплавская резко отреагировала на видео телеведущей Татьяны Лазаревой* в своём Telegram-канале. Поводом стало обращение ведущей к российским правоохранительным органам.

Яна Поплавская
Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Яна Поплавская

Поплавская ответила сатирическими стихами, раскритиковав манеру выступления коллеги.

"И даже тут сыграла так бездарно. Могла бы постараться… Ну хоть как-то!" — написала актриса.

Лазарева* ранее записала видеообращение после получения заочного приговора суда. В нём она использовала цитаты из произведения Пушкина "Евгений Онегин" и иронично высказалась о решении суда.

7 октября суд назначил Лазаревой* 7 лет колонии, добавив полгода к предыдущему сроку.

* признана в России иностранным агентом по решению Минюста; внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
