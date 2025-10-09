Стихотворный скандал: за что Поплавская раскритиковала обращение Лазаревой* к правоохранителям

Актриса Яна Поплавская резко отреагировала на видео телеведущей Татьяны Лазаревой* в своём Telegram-канале. Поводом стало обращение ведущей к российским правоохранительным органам.
Поплавская ответила сатирическими стихами, раскритиковав манеру выступления коллеги.
"И даже тут сыграла так бездарно. Могла бы постараться… Ну хоть как-то!" — написала актриса.
Лазарева* ранее записала видеообращение после получения заочного приговора суда. В нём она использовала цитаты из произведения Пушкина "Евгений Онегин" и иронично высказалась о решении суда.
7 октября суд назначил Лазаревой* 7 лет колонии, добавив полгода к предыдущему сроку.
* признана в России иностранным агентом по решению Минюста; внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
