Антон Привольнов в Израиле: как его роскошная жизнь превратилась в борьбу с плесенью и тараканами

5:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущий Антон Привольнов рассказал, как туго ему живётся за границей после эмиграции из России.

Фото: ВК-аккаунт Антона Привольного by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Телеведущий Антон Привольнов

Звезда ТВ, некогда живший в комфорте и зарабатывавший хорошие деньги, покинул Россию и теперь обосновался в Израиле. Сейчас телеведущий живёт в условиях плесени, наблюдает за тараканами и сталкивается с множеством изменений в своей привычной жизни.

Большинство зрителей знают Привольнова как ведущего программы "Контрольная закупка". Но у него был и другой опыт на телевидении, о котором стоит рассказать. А пока стоит вспомнить, как он жил в Москве и что изменилось за последние три с лишним года.

Для Антона российская столица всегда была родным городом. Работа на федеральном ТВ позволяла ему вести комфортную жизнь: все бытовые вопросы решала прислуга, ребёнок учился в хорошей школе, а деловые поездки осуществлялись на дорогом авто.

Вероятно, Привольнов решил, что в Израиле сможет устроиться не хуже, уехав туда в 2022 году. Судя по его нынешней активности (появления на шоу и подкастах, комментарии подписчиков), отъезд, возможно, был связан с началом СВО, хотя прямых подтверждений этому нет.

Трудности эмиграции

В Тель-Авиве ведущему пришлось снимать жильё. Аренда однокомнатной квартиры в центре города обходится примерно в 3,5 тысячи евро (около 330 тысяч рублей). Транспорт, такси и даже аренда электросамокатов создают серьёзные расходы. Пешие прогулки выгоднее, но жара добавляет неудобств.

То, что в Москве считалось базовым комфортом, в Израиле оказалось роскошью: например, сервисы, облегчающие быт. Даже посудомоечной машины у Привольнова в новом жилье не оказалось. Зато появились плесень и тараканы.

"Я сижу в этой квартире, смотрю — плесень проступает, таракан большой вышел, ребёнок кричит: "Папа, когда будем есть?" — рассказал Антон в эфире израильского шоу Sheinkin40.

44-летний звезда ТВ жалуется на языковые барьеры, которые мешают ему вести привычную жизнь. Он сетует на то, что по улицам бегают крупные тараканы, а некоторые ещё и летают.

Просто катастрофа

Привольнов часто повторял себе: "Что я наделал?", "Что я здесь делаю?", "А какая это реальность?" Он признавался, что переживал "бытовую ломку". Но главной проблемой стала необходимость переосмыслить жизнь. Работа в Москве привела его к эмоциональному выгоранию: годами он вёл "Контрольную закупку", где менялись только товары, а формат оставался прежним.

Ранее сообщалось, что русская актриса в Париже Мария Шалаева столкнулась с суровой реальностью эмигрантской жизни.

Как пишет "Царьград", Привольнов опасался, что для зрителей он навсегда останется главным "закупщиком" страны и выйти из этого образа не получится. Желание бросить себе вызов и найти новые смыслы стало одной из причин отъезда. Но на новом месте работы не нашлось. По словам телеведущего, у творческих людей за границей с занятостью всегда трудно, а сохранить прежний уровень популярности удаётся немногим — ни телеканальным ведущим, ни писателям, ни артистам, ни музыкантам.

Он подчёркивает, что успешные примеры эмиграции из России есть, но это скорее исключение, подтверждающее правило. В соцсетях Привольнова много негативных комментариев; он признавался, что некоторые бывшие соотечественники переходят границы допустимого и оставляют агрессивные сообщения.

"Когда просыпаешься — и хочется поскорее заснуть, и ничего не доставляет радости. И все купаются, смеются — а ты смотришь на это всё и думаешь: это просто катастрофа", — поделился Антон.

Для борьбы с этим состоянием он начал принимать антидепрессанты.

От "Контрольной закупки" к интернет-шоу

В детстве Привольнов мечтал стать пожарным или продавцом, о карьере на ТВ и кино не думал. Позже он поступил в ГИТИС на курс педагога Леонида Хейфеца, а аттестат о среднем образовании получил неофициально.

После ГИТИСа Привольнов учился в Школе кино и телевидения. Его первое появление на экранах состоялось в 2001 году в программе "Секреты Фемиды" на ТВЦ. Через год он пришёл на Первый канал и появился в рубрике "Время ваших новостей" в "Добром утре".

С 2006 года Привольнов вел "Контрольную закупку". Через четыре года к нему пришла соведущая Наталья Семенихина, и программа стала больше рассказывать о защите потребителей от недобросовестных продавцов.

В 2015 он вернулся в "Доброе утро" как один из ведущих. Спустя три года "Контрольная закупка" завершилась, и уже в следующем году Привольнов начал вести передачу "Живая жизнь", посвящённую новым технологиям.

С 2021 года ведущий работал на НТВ в ток-шоу "Звёзды сошлись" в паре с Лерой Кудрявцевой, но осенью 2022-го его место занял продюсер Иосиф Пригожин, когда Антон уже жил в Израиле.

После переезда он запустил кулинарное интернет-шоу, однако за два года проект не набрал аудиторию.