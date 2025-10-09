Личный опыт обмана: зачем Пригожин требует приравнивать мошенников к убийцам

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес

Продюсер Иосиф Пригожин раскрыл детали попытки мошенничества в отношении его семьи. Инцидент произошёл с использованием современных технологий подмены голоса и видео.

Иосиф Пригожин
Фото: wikimedia.org by Yv3010, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Иосиф Пригожин

По словам медиаменеджера, ему поступил видеозвонок с применением липсинка.

"Голос был просто моего друга! Но я подумал: чего это он?" — рассказал Пригожин в интервью kp.ru.

Супруга продюсера, певица Валерия, оперативно перезвонила знакомому и выяснила факт взлома его аккаунта.

Пригожин выразил серьёзную озабоченность уязвимостью пожилых людей перед такими схемами.

"Мошенников нужно просто приравнивать к убийцам. Иначе они не остановятся", — заявил он.

Продюсер также отметил, что регулярно сталкивается с традиционными попытками обмана по телефону, но новые технологии представляют особую опасность.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
