Личный опыт обмана: зачем Пригожин требует приравнивать мошенников к убийцам

Продюсер Иосиф Пригожин раскрыл детали попытки мошенничества в отношении его семьи. Инцидент произошёл с использованием современных технологий подмены голоса и видео.
По словам медиаменеджера, ему поступил видеозвонок с применением липсинка.
"Голос был просто моего друга! Но я подумал: чего это он?" — рассказал Пригожин в интервью kp.ru.
Супруга продюсера, певица Валерия, оперативно перезвонила знакомому и выяснила факт взлома его аккаунта.
Пригожин выразил серьёзную озабоченность уязвимостью пожилых людей перед такими схемами.
"Мошенников нужно просто приравнивать к убийцам. Иначе они не остановятся", — заявил он.
Продюсер также отметил, что регулярно сталкивается с традиционными попытками обмана по телефону, но новые технологии представляют особую опасность.
