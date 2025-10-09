Тайна серьёзного образа: почему Виктория Бекхэм перестала улыбаться на публике из-за привычки мужа

Британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм раскрыла причину своего серьёзного образа в СМИ. По словам экс-участницы Spice Girls, на её публичный имидж повлиял муж, футболист Дэвид Бекхэм.

Певица объяснила, что во время совместных выходов спортсмен неизменно занимал позицию слева от неё.

"Я не осознавала, что, когда я улыбаюсь, я всегда поворачиваюсь левой стороной лица", — призналась Бекхэм.

Это приводило к тому, что камеры фиксировали исключительно правый профиль артистки. При этом она уточнила, что именно с этой стороны всегда выглядела нездоровой.

Дополнительное влияние оказала критика в адрес её вокальных и танцевальных способностей.

"Люди думали, что я жалкая корова, которая никогда не улыбается, и они правы!" — иронично заключила Виктория.

Она отметила, что со временем сформировала защитный механизм, автоматически активирующийся при появлении фотокамер.