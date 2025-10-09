Михаил Шуфутинский прервал молчание: ответ певца поставил точку в слухах об опухоли

Певец Михаил Шуфутинский официально опроверг слухи о своём тяжелом заболевании.
Артист назвал информацию об онкологическом диагнозе и операции недостоверной.
"Должен разочаровать. Всё совершенно нормально. Я в первый раз слышу о каких-то анализах, каких-то операциях и опухолях", — заявил Шуфутинский в интервью ТАСС.
Он предположил, что слухи распространяются с целью привлечения внимания к его персоне.
Музыкант подчеркнул отсутствие каких-либо медицинских вмешательств в последнее время. В настоящее время Шуфутинский продолжает активную гастрольную деятельность, выступая в городах России.
Ранее Telegram-канал SHOT сообщал об экстренной операции артиста и возможном злокачественном новообразовании.
