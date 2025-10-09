Михаил Шуфутинский прервал молчание: ответ певца поставил точку в слухах об опухоли

Певец Михаил Шуфутинский официально опроверг слухи о своём тяжелом заболевании.

Фото: commons.wikimedia.org by Оператор канала Дениса Клявера, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Михаил Шуфутинский

Артист назвал информацию об онкологическом диагнозе и операции недостоверной.

"Должен разочаровать. Всё совершенно нормально. Я в первый раз слышу о каких-то анализах, каких-то операциях и опухолях", — заявил Шуфутинский в интервью ТАСС.

Он предположил, что слухи распространяются с целью привлечения внимания к его персоне.

Музыкант подчеркнул отсутствие каких-либо медицинских вмешательств в последнее время. В настоящее время Шуфутинский продолжает активную гастрольную деятельность, выступая в городах России.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщал об экстренной операции артиста и возможном злокачественном новообразовании.