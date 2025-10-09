Музыкальный рейтинг: Rolling Stone определил 250 лучших песен XXI века – лидер удивил

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Журнал Rolling Stone представил рейтинг 250 лучших музыкальных композиций XXI века. Список отражает трансформацию музыкальной индустрии за последние десятилетия.

Первое место заняла песня Мисси Эллиот Get Ur Freak On, которую эксперты назвали манифестом новой эпохи.

"Мы живём в эпоху, когда ваша следующая любимая песня может прийти откуда угодно", — отметили в редакции.

В тройку лидеров вошли композиции Maps группы Yeah Yeah Yeahs и Crazy In Love Бейонсе при участии Jay-Z.

В первую десятку рейтинга также включены работы Тейлор Свифт, Кендрика Ламара и Бритни Спирс. По замыслу создателей, список должен стать отправной точкой для дискуссии о музыке, определяющей современность.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
