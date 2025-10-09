Музыкальный рейтинг: Rolling Stone определил 250 лучших песен XXI века – лидер удивил

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Журнал Rolling Stone представил рейтинг 250 лучших музыкальных композиций XXI века. Список отражает трансформацию музыкальной индустрии за последние десятилетия.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Человек, погружённый в музыку

Первое место заняла песня Мисси Эллиот Get Ur Freak On, которую эксперты назвали манифестом новой эпохи.

"Мы живём в эпоху, когда ваша следующая любимая песня может прийти откуда угодно", — отметили в редакции.

В тройку лидеров вошли композиции Maps группы Yeah Yeah Yeahs и Crazy In Love Бейонсе при участии Jay-Z.

В первую десятку рейтинга также включены работы Тейлор Свифт, Кендрика Ламара и Бритни Спирс. По замыслу создателей, список должен стать отправной точкой для дискуссии о музыке, определяющей современность.